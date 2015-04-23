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السجن 3 سنوات لـ4 من أعضاء الإخوان بالفيوم

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السجن 3 سنوات لـ4 من أعضاء الإخوان بالفيوم السجن 3 سنوات لـ4 من أعضاء الإخوان بالفيوم
قضت محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار جنيدى الوكيل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حامد فايد العياط، وعمرو محمود محمود صالح الجوهرى، وأمانة سر وائل عبدالحميد عبدالمطلب، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلانى وشعبان عجمى بمعاقبة 4 من المنتمين لجماعة الإخوان بالفيوم بالسجن 3 سنوات والغرامة 200 جنيها، بتهمة التظاهر بدون إذن وحمل أسلحة نارية وألعاب نارية، وقطع الطريق العام، وتعطيل المواصلات، والشروع فى سرقة سلاح ميرى من شرطى والتعدى عليه.

تعود وقائع القضية إلى 14 أكتوبر 2014 عندما أحيل 4 من أعضاء جماعة الإخوان بالفيوم إلى النيابة وهم مكرم محمد عيد شعبان، والسيد محمود إبراهيم حجاج، ومصطفى رمضان مرسى جمعة، ومصطفى قاسم محمد سعد بتهمة التظاهر بمركز سنورس، بدون إذن، ووجهت لهم نيابة مركز سنورس، تهم التظاهر بدون ترخيص، وحمل أسلحة نارية وألعاب نارية، ومحاولتهم التعدى بالضرب على فرد شرطة، والاستيلاء على سلاحه الميرى، وإتلاف دراجته البخارية، خلال مروره وقت تجمهرهم.

وقد تداولت المحكمة الدعوى المقيدة برقم 28807 لسنة 2014 جنايات مركز سنورس، وحضر المتهمين الأول والثانى الجلسة اليوم، بينما غاب الثالث والرابع، وعاقبتهم المحكمة جميعًا بالحكم السابق.

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