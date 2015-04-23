بالصور.. وزير الدولة الإماراتي يشيد بمعدلات العمل في قناة السويس الجديدة

أشاد سلطان الجابر وزير الدولة الاماراتى للمشروعات التنموية، بمعدلات العمل والإنجاز فى مشروع قناة السويس الجديدة وأكد قدرة المصريين والعرب على تحقيق تكامل عربي حقيقى بفضل الارادة السياسية لقادة وزعماء الأمة العربية.

جاء ذلك خلال جولة بحرية له، اليوم الخميس، برفقة الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس واللواء كامل الوزير رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمشرف على قناة السويس الجديدة، وقام الوزير والفريق بجولة فى القناة الجديدة بالقطاع الشمالى والابحارنحو 8كيلو متر فى قلب القناة الجديدة ولقاء عدد من العمال على أحدى الكراكات بالقطاع الشمالي.

وتوجه الفريق وجابر والوزير عبر لنش تابع لهيئة قناة السويس الى منطقة البلاح حيث تتم عملية توسعة وتعميق التفريعة.

ورافق الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس الدكتور سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتي واللواء كامل الوزير المشرف على تنفيذ القناة ورئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووفد رفيع المستوى يمثل تحالف التحدي بقيادة شركة والجرافات الإماراتية ومعها شركتي “بوسكالس “و ” فان أورد ” الهولنديتين وشركة ” يان دو نيل ” البلجيكية

استعرض الفريق مميش آخر التطورات في مشروع قناة السويس الجديدة وأشاد بالجهد الرائع الذي يبذله العاملون في المشروع خصوصاً تحالف “التحدي”، وتحالف “الأمل” العامل بمنطقة البحيرات المرة والذي يضم شركتي “دريدجنج إنترناشيونال” البلجيكية وشركة “جريت ليكس” الأمريكية و كذلك أسطول كراكات الهيئة العامل بمنطقة تفريعة البلاح.

وأكد الفريق مميش على أن القناة الجديدة سيتم تجهيزها بأحدث العلامات الملاحية والشمنورات وعددها 110 شمندورة لتحقيق أقصى درجات الأمان الملاحي للسفن العابرة، علماً بأنه سيتم البدء في إرساء الشمندورات بداية من مايو المقبل وحتى نهاية يونيو 2015. هذا بالإضافة إلى تطوير محطات الإرشاد والمراقبة بطول القناة وإنشاء محطة رئيسية بمنطقة نمرة 6 بالإسماعيلية، وتطوير نظام مراقبة الملاحة بالقناة VTMS) ).

وأضاف مميش أنه تم التعاقد مع شعبة المساحة البحرية الممثل الرسمي لجمهورية مصر العربية لدى المنظمة الدولية للهيدروجرافيا (IHO) لانتاج خرائط ملاحية (ورقية وإليكترونية ) بدقة عالية وسيتم استلامها قبل افتتاح القناة الجديدة .

وقال إنه تم الانتهاء من تكريك 60%من أعمال التكريك البالغة 250مليون متر مكعب من الرمال المبللة بالرمال و سيتم كذلك تحديث لائحة الملاحة بقناة السويس فنياً وملاحيا بما يتوافق مع قناة السويس الجديدة.

> في الختام أكد الفريق مميش على أنه سيتم بمشيئة الله انهاء جميع الأعمال الخاصة بالقناة الجديدة وافتتاحها وفق الوعد الذي قطعه الرئيس عبد الفتاح

> السيسي رئيس جمهورية مصر العربية أمام شعب مصر العظيم ليضيف لمصر وللعالم شرياناً جديداً لحركة التجارة العالمية.