أخبار عاجلة

مساء dmc - عزاء شعبي لشاعر المقاومة الشعبية " الكابتن غزالي " -
مساء dmc - الرئيس السوداني خلال زيارته لأثيوبيا : التعاون الأمني بين البلدين لا سقف له -
مساء dmc - رامي رضوان يحاور السيناتور جون ماكين ... وأسامة كمال لـ جون ماكين " لن ننسى " -
مساء dmc - هاني توفيق : أمريكا ليس لها صديق دائم وهي من دمر أفغانستان واختلقت طالبان والقاعدة -
فنانات وقعن ضحايا للأخطاء الطبية.. إحداهن فقدت النطق وأخرى أصيبت بعاهة مستديمة -
يرفض البطولة المطلقة ويعتبر محمد سعد «رقم 1».. «حسن عبد الفتاح» في سطور -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي جون ماكين عضو مجلس الشيوخ قبل مغادرة واشنطن -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال ...يرد على من يقول ماذا بعد زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة -
تطعيم مليون و94 ألف طفل ضد الشلل في القليوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

محامى السفارة الروسية:صافيناز خارج مصر وستحضر الاستئناف

Google+ Print
محامى السفارة الروسية:صافيناز خارج مصر وستحضر الاستئناف محامى السفارة الروسية:صافيناز خارج مصر وستحضر الاستئناف
قال "زكريا إسماعيل" الموكل للدفاع عن الراقصة "صافيناز" من قبل السفارة الروسية: إن موكلته خارج وهى فى روسيا حاليا، وستعود إلى القاهرة عقب نهاية إجازتها، وتحضر جلسة الاستئناف على حكم حبسها 6 أشهر فى اتهامها بإهانة العلم.

وأضاف إسماعيل فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن صافيناز لم تتأثر بالحكم لأنها تثق فى نزاهة القضاء لكن حالتها النفسية سيئة وهذا أمر طبيعى كونها أجنبية ولا تفهم القوانين المصرية، مشيرا إلى أنه يتواصل مع صافيناز بشكل دائم وستحضر بنفسها جلسة نظر الاستئناف وتحضر خطة جديدة للدفاع لأنها واثقة من براءتها وعدم ارتكابها جريمة.

وقال محامى صافيناز: إنه تلقى اتصالا منها أكدت فيه إنهائها التعامل مع مدير أعمالها فطين لتسببه فى الزج بها إلى صراعات جانبية.

كانت محكمة جنح العجوزة قضت برئاسة عمرو حسنين رئيس المحكمة وحضور على السيسى وكيل النيابة بسكرتارية سامى أبو غريب بحبس "صافيناز" 6 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه فى اتهامها بإهانة العلم المصرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للبترول»: 2 مليون لتر سولار زيادة يومية لاستقبال موسم الحصاد

«مصر للبترول»: 2 مليون لتر سولار زيادة يومية لاستقبال موسم الحصاد

موجز أخبار مصراوي 6/4/2017

موجز أخبار مصراوي 6/4/2017

عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر

عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر