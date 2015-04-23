محامى السفارة الروسية:صافيناز خارج مصر وستحضر الاستئناف

قال "زكريا إسماعيل" الموكل للدفاع عن الراقصة "صافيناز" من قبل السفارة الروسية: إن موكلته خارج مصر وهى فى روسيا حاليا، وستعود إلى القاهرة عقب نهاية إجازتها، وتحضر جلسة الاستئناف على حكم حبسها 6 أشهر فى اتهامها بإهانة العلم.

وأضاف إسماعيل فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن صافيناز لم تتأثر بالحكم لأنها تثق فى نزاهة القضاء لكن حالتها النفسية سيئة وهذا أمر طبيعى كونها أجنبية ولا تفهم القوانين المصرية، مشيرا إلى أنه يتواصل مع صافيناز بشكل دائم وستحضر بنفسها جلسة نظر الاستئناف وتحضر خطة جديدة للدفاع لأنها واثقة من براءتها وعدم ارتكابها جريمة.

وقال محامى صافيناز: إنه تلقى اتصالا منها أكدت فيه إنهائها التعامل مع مدير أعمالها فطين لتسببه فى الزج بها إلى صراعات جانبية.

كانت محكمة جنح العجوزة قضت برئاسة عمرو حسنين رئيس المحكمة وحضور على السيسى وكيل النيابة بسكرتارية سامى أبو غريب بحبس "صافيناز" 6 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه فى اتهامها بإهانة العلم المصرى.