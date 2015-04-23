بالصور.. بان كى مون يدافع عن أمن إسرائيل مقابل وجبة "شكشوكة"

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن السفير الإسرائيلى فى الأمم المتحدة، رون فروشور، دعا الأمين العام الأمم المتحدة، بان كى مون على أكلة "شكشوكة".

وأضافت الصحيفة أن الوفد الإسرائيلى بالأمم المتحدة استعان بعربة طعام كبيرة تقدم أكلة الشكشوكة فقط، أمام مقر الأمم المتحدة فى نيويورك.

وأوضحت الصحيفة أن سبب الدعوة هو الاحتفال بمرور 67 عاما على إقامة دولة إسرائيل، حيث سبق الدعوة لاحتفال كبير أقامه الوفد الاسرائيلى فى الأمم المتحدة فى حضور سفير الولايات المتحدة الامريكية ووزير الخارجية الامريكى السابق هنرى كيسنجر.

وأشارت الصحيفة إلى أن بان كى مون أعرب عن سعادته الغامرة بهذا الطعام الذى ادعى السفير الاسرائيلى أنها أكلة إسرائيلية قديمة، وتمنى بان كى مون السلام والأمن والازدهار الدائم لتل لإسرائيل.

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بان كى مون يتناول الأكلة الإسرائيلية مع سفير إسرائيل فى الأمم المتحدة



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الأمين العام للأمم المتحدة يتناول "الشكشوكة"