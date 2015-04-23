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«مونت كارلو»:مصر ترعى اتفاقا يقضي بنقل منصب الرئيس اليمني إلى خالد بحاح

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«مونت كارلو»:مصر ترعى اتفاقا يقضي بنقل منصب الرئيس اليمني إلى خالد بحاح «مونت كارلو»:مصر ترعى اتفاقا يقضي بنقل منصب الرئيس اليمني إلى خالد بحاح

أرشيف

قالت مصادر دبلوماسية سعودية ويمنية في الرياض، إن هناك بوادر اتفاق يجري ترتيبه بين الأطراف اليمنية ليكون خالد بحاح رئيسا مؤقتا لليمن.

وقالت المصادر لإذاعة “مونت كارلو” الدولية، إن التوافق على نقل السلطة إلى بحاح على غرار السيناريو الذي حدث بين على عبد الله صالح والرئيس الحالى عبد ربه منصور هادي، نظرا لقبول الفرقاء في صنعاء بشخصية بحاح ورفض جماعة أنصار الله الحوثى، وحزب المؤتمر التابع للرئيس السابق صالح الجلوس والتفاوض مع هادي

وأضافت المصادر التي وصفتها الإذاعة الدولية بـ”المطلعة”، أن الاتفاق يتم برعاية كل من والسعودية.

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