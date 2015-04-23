"شوبارد" تطرح مجموعة مجوهراتها الجديدة في مهرجان كان السينمائي

ستكشف شركة "شوبارد" Chopard السويسرية للساعات والمجوهرات الفاخرة عن مجموعتها الجديدة من المجوهرات التي تحمل اسم "جرين كاربِت كابسول"Green Carpet Capsule والتي تتألف من أربع قطع من المجوهرات فائقة الفخامة، خلال مهرجان "كان" السينمائي الذي يقام بين 13 و24 مايو 2015. وتستلهم المجموعة الجديدة شعار السعفة الذهبية الخاص بجائزة المهرجان وتحتفي بالذكرى 60 للجائزة وتتميز بتصميم يتناغم مع البرنامج الجديد للشركة: رحلة إلى الفخامة المستدامة.

وتضم مجموعة "جرين كاربِت كابسول" Green Carpet Capsule التي تعتبر جزءاً من مجموعة "رِد كاربِت" Red Carpet الجديدة لهذا العام، ساعة وقلادة كبيرة وخاتماً وزوج أقراط مصنوعة بعناية بالغة من ذهب فيرمايند جولد الأبيض عيار 18 قيراطاً بيضوية الشكل ومرصَّعَة بالألماس الذي استخرجته شركة معتمدة من قِبَل مجلس المجوهرات المسؤولة "آر جيه سي" الذي يضع معاييراً أخلاقية واجتماعية وبيئية لمختلف أنشطة قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

ويعيد هذا التصميم إلى الأذهان تصميم السعفات الرشيقة وصولاً إلى القلب الصغير الذي يُتَوِّج رأس السعفة الذهبية، والذي يعتبر رمزاً عزيزاً على قلب شركة شوبارد ورئيستها الشريكة ومديرتها الفنية كارولين شوفلِه.