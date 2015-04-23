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تعيين نقيب الصحفيين ورئيس اتحاد الكتاب عضوين بالمجلس الأعلى للصحافة

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تعيين نقيب الصحفيين ورئيس اتحاد الكتاب عضوين بالمجلس الأعلى للصحافة تعيين نقيب الصحفيين ورئيس اتحاد الكتاب عضوين بالمجلس الأعلى للصحافة
صدر اليوم قرار جمهوري بتعيين الأستاذ يحيي قلاش نقيب الصحفيين والأستاذ علاء عبدالهادى رئيس اتحاد الكتاب، عضوين بالمجلس الأعلى للصحافة، خلفا لكل من ضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق والأستاذ محمد سلماوى رئيس اتحاد الكتاب السابق.

ويشغل الكاتب الصحفي يحيى قلاش منصب نقيب الصحفيين منذ 20 مارس 2015 ، بعد أن فاز على منافسه ضياء رشوان، وحصل النقيب على ثقة الجماعة الصحفية بنتيجة فارقة، بفوزه بـ 1948 صوتا مقابل ١٠٧١ صوتا لمنافسه رشوان.
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