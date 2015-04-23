عودة 149 مصريا من ليبيا عبر منفذ السلوم بينهم 45 غادروا البلاد متسللين

استقبل منفذ السلوم البرى، منذ صباح أمس وحتى اليوم الخميس 149 مصريا عائدين من ليبيا، بينهم 104 سبق أن غادروا البلاد بطريقة شرعية، و45 بطريقة غير شرعية.

ويصل بذلك إجمالى عدد العائدين من ليبيا حتى الآن، طبقًا لبيانات الوصول والسفر الرسمية بالمنفذ، 38 ألفا و342 مصريا، منذ 16 فبراير الماضى، عقب توجيه سلاح الجو المصرى الضربات الجوية لمعاقل تنظيم "داعش" الإرهابى.

وقال اللواء العنانى حمودة، مدير أمن مطروح، فى بيان صحفى، إن متابعة الحالة الأمنية بمنفذ السلوم البرى على مدار الوقت، رصدت وصول 149 مصريا، خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 45 سبق أن غادروا البلاد بطرق غير شرعية، ولا يحملون أوراقاً تثبت مغادرتهم البلاد، وتم إنهاء إجراءات دخولهم، بعد فحصهم جنائيا وسياسيا.

وأشار مدير أمن مطروح إلى تراجع أعداد عودة المصريين من ليبيا، لمعدلاتها الطبيعية منذ حوالى شهر، بعد تزايد أعداد العائدين خلال الأزمة التى أعقبت إعدام 21 مصريا على أيدى تنظيم داعش فى ليبيا.

- عودة 124 مصريا من ليبيا عبر منفذ السلوم بينهم 26 غادروا البلاد متسللين

- عودة 115 مصريًا من ليبيا عبر منفذ السلوم بينهم 36 غادروا البلاد متسللين

- عودة 157 مصريا من ليبيا عبر منفذ السلوم بينهم 110 غادروا البلاد متسللين

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