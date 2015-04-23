الهيئة الهندسية: رفع 99% من الرمال المشبعة بالمياه بقناة السويس الجديدة

أعلن اللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمشرف العام على مشروع قناة السويس الجديدة أن الكراكات العاملة فى مشروع قناة السويس الجديدة نجحت فى رفع 228 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بقناة السويس الجديدة بنسبة 99% من المستهدف رفعه وهو 230 مليون متر مكعب.

جاء ذلك فى تصريحات صحفية على هامش زيارة وزير الدولة الإماراتى سلطان الجابر إلى قناة السويس الجديدة لتفقد آخر أعمال المشروع فى ظل التعاون المشترك بين الحكومتين المصرية والإماراتية.

وأكد اللواء أركان حرب كامل الوزير انتهاء الأعمال الرئيسية للحفر الجاف والتى تشمل حفر القناة وحفر قنوات الاتصال والتجهيز الهندسى لوسائل العبور وإنشاء جسور أحواض الترسيب بنسبة 100%.

وأضاف أن يوم 6 مايو المقبل سيشهد انتهاء باقى العمل أو رفع ما تبقى من المستهدف وهو 2 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بمناسبة مرور 9 شهور على بداية الحفر بالمشروع، وهى عبارة عن تحسين خواص أحواض الترسيب، موضحا أن العمل سيستمر بالأحواض طالما تعمل الكراكات باستمرار وترفع ناتج التكريك فى الأحواض.

- بالفيديو..سلطان الجابر يتفقد عمل الكراكات الإماراتية فى قناة السويس الجديدة..ويؤكد:القناة الجديدة ستكون بالفعل هدية مصر للعالم..ومميش:تحالف التحدى يقوم بجهد طيب لإنهاء القناة الجديدة فى الموعد المحدد

>