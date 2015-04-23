أخبار عاجلة

مساء dmc - عزاء شعبي لشاعر المقاومة الشعبية " الكابتن غزالي " -
مساء dmc - الرئيس السوداني خلال زيارته لأثيوبيا : التعاون الأمني بين البلدين لا سقف له -
مساء dmc - رامي رضوان يحاور السيناتور جون ماكين ... وأسامة كمال لـ جون ماكين " لن ننسى " -
مساء dmc - هاني توفيق : أمريكا ليس لها صديق دائم وهي من دمر أفغانستان واختلقت طالبان والقاعدة -
فنانات وقعن ضحايا للأخطاء الطبية.. إحداهن فقدت النطق وأخرى أصيبت بعاهة مستديمة -
يرفض البطولة المطلقة ويعتبر محمد سعد «رقم 1».. «حسن عبد الفتاح» في سطور -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي جون ماكين عضو مجلس الشيوخ قبل مغادرة واشنطن -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال ...يرد على من يقول ماذا بعد زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة -
تطعيم مليون و94 ألف طفل ضد الشلل في القليوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الهيئة الهندسية: رفع 99% من الرمال المشبعة بالمياه بقناة السويس الجديدة

Google+ Print
الهيئة الهندسية: رفع 99% من الرمال المشبعة بالمياه بقناة السويس الجديدة الهيئة الهندسية: رفع 99% من الرمال المشبعة بالمياه بقناة السويس الجديدة
أعلن اللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمشرف العام على مشروع قناة السويس الجديدة أن الكراكات العاملة فى مشروع قناة السويس الجديدة نجحت فى رفع 228 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بقناة السويس الجديدة بنسبة 99% من المستهدف رفعه وهو 230 مليون متر مكعب.

جاء ذلك فى تصريحات صحفية على هامش زيارة وزير الدولة الإماراتى سلطان الجابر إلى قناة السويس الجديدة لتفقد آخر أعمال المشروع فى ظل التعاون المشترك بين الحكومتين المصرية والإماراتية.

وأكد اللواء أركان حرب كامل الوزير انتهاء الأعمال الرئيسية للحفر الجاف والتى تشمل حفر القناة وحفر قنوات الاتصال والتجهيز الهندسى لوسائل العبور وإنشاء جسور أحواض الترسيب بنسبة 100%.

وأضاف أن يوم 6 مايو المقبل سيشهد انتهاء باقى العمل أو رفع ما تبقى من المستهدف وهو 2 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بمناسبة مرور 9 شهور على بداية الحفر بالمشروع، وهى عبارة عن تحسين خواص أحواض الترسيب، موضحا أن العمل سيستمر بالأحواض طالما تعمل الكراكات باستمرار وترفع ناتج التكريك فى الأحواض.

- بالفيديو..سلطان الجابر يتفقد عمل الكراكات الإماراتية فى قناة السويس الجديدة..ويؤكد:القناة الجديدة ستكون بالفعل هدية مصر للعالم..ومميش:تحالف التحدى يقوم بجهد طيب لإنهاء القناة الجديدة فى الموعد المحدد
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للبترول»: 2 مليون لتر سولار زيادة يومية لاستقبال موسم الحصاد

«مصر للبترول»: 2 مليون لتر سولار زيادة يومية لاستقبال موسم الحصاد

موجز أخبار مصراوي 6/4/2017

موجز أخبار مصراوي 6/4/2017

عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر

عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر