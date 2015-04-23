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عاصفة ترابية تضرب جنوب سيناء

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عاصفة ترابية تضرب جنوب سيناء عاصفة ترابية تضرب جنوب سيناء
تعرضت محافظة جنوب سيناء اليوم إلى عاصفة ترابية قوية أدت إلى انعدام الرؤية على الطرق الدولية، حيث ضربت الرياح المحملة بالأتربة والغبار معظم المدن وبخاصة مدينة الطور، ما أدى إلى رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لأى .

قال العميد عصام خضر مدير إدارة الأزمات والعمليات بالمحافظة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن الرياح السريعة التى تتعرض لها جنوب سيناء لم تتعدى ٢٠ عقدة فى الساعة، موضحًا أن الموانئ والمطارات بالمحافظة لم تتعرض للإغلاق والحركة طبيعية داخل المطارات والموانئ ولم تتوقف، ولكنه تم الاتصال باليخوت السياحية والمراكب الموجودة فى خليج العقبة والسويس ومطالبتهم بضرورة العودة إلى المارينا بسبب شدة الرياح.

وحذرت إدارة مرور جنوب سيناء قائدى السيارات من السير بسرعة كبيرة، خاصة أن مسافة الرؤية على بعض الطرق لم تتعد أمتار.
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مصر 365

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