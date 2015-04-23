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محافظ أسوان يفتتح معرض الأنشطة التربوية والثقافية

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محافظ أسوان يفتتح معرض الأنشطة التربوية والثقافية محافظ أسوان يفتتح معرض الأنشطة التربوية والثقافية
قرر محافظ أسوان مصطفى يسرى، اليوم، صرف مكافأة 40 ألف جنيه للمشاركين والقائمين على تنظيم معرض الأنشطة التربوية والثقافية، بالإضافة إلى 1500 جنيه لمدير عام التربية والتعليم، وذلك لجهودهم المتميزة فى تحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك أثناء افتتاح المحافظ لمعرض الأنشطة التربوية والثقافية، الذى ضم منتجات التعليم المجتمعى والمجال الصناعى والمكتبات والتربية الفنية، والخط العربى والصحافة المدرسية والتربية الفنية والنشاط الزراعى والتربية الرياضية والفنية.

ووجه محافظ أسوان إلى الاستفادة من منتجات المعرض والعمل على إقامة منافذ لبيع هذه المنتجات للمساهمة فى تسويقها وزيادة المنتج منها لتحويل المدرسة لوحدة منتجة.

ومن جانبه، قال محمد عبده حواتى مدير عام التربية والتعليم بأسوان، إن معرض الأنشطة التربوية والثقافية لهذا العام شاركت فيه جميع الإدارات الفرعية على مستوى المحافظة، موضحًا أن المحافظة هذا العام شهدت الحصول على العديد من المراكز على مستوى الجمهورية.

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