أخبار عاجلة

مساء dmc - عزاء شعبي لشاعر المقاومة الشعبية " الكابتن غزالي " -
مساء dmc - الرئيس السوداني خلال زيارته لأثيوبيا : التعاون الأمني بين البلدين لا سقف له -
مساء dmc - رامي رضوان يحاور السيناتور جون ماكين ... وأسامة كمال لـ جون ماكين " لن ننسى " -
مساء dmc - هاني توفيق : أمريكا ليس لها صديق دائم وهي من دمر أفغانستان واختلقت طالبان والقاعدة -
فنانات وقعن ضحايا للأخطاء الطبية.. إحداهن فقدت النطق وأخرى أصيبت بعاهة مستديمة -
يرفض البطولة المطلقة ويعتبر محمد سعد «رقم 1».. «حسن عبد الفتاح» في سطور -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي جون ماكين عضو مجلس الشيوخ قبل مغادرة واشنطن -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال ...يرد على من يقول ماذا بعد زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة -
تطعيم مليون و94 ألف طفل ضد الشلل في القليوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ جنوب سيناء يفتتح النادى الاجتماعى بنويبع بتكلفة 2.5 مليون جنيه

Google+ Print
محافظ جنوب سيناء يفتتح النادى الاجتماعى بنويبع بتكلفة 2.5 مليون جنيه محافظ جنوب سيناء يفتتح النادى الاجتماعى بنويبع بتكلفة 2.5 مليون جنيه
قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بجولة بمدينة نويبع، رافقه فيها اللواء حاتم أمين، مدير الأمن، واللواء محمود عيسى السكرتير العام، واللواء عماد علوان رئيس مدينة دهب والعميد عمر إدريس، رئيس مدينة نويبع، والمهندس محسن سعيد مدير عام منطقة تعمير جنوب سيناء، حيث تفقد الإسكان الجديد بعدد 108 وحدات سكنية، تنفيذ القوات المسلحة، وإشراف جهاز تعمير سيناء، حيث أشاد المحافظ بالتشطيب، وإنجاز العمل فى مدة قياسية قدرها عام واحد.

وافتتح المحافظ النادى الاجتماعى بنويبع بتكلفة 2.5 مليون جنيه، الذى يعد المتنفس لأهالى مدينة نويبع، ويحوى حديقة، وألعاب أطفال، وملعب خماسى، وصالة بلياردو، وتنس طاولة، وقاعة اجتماعات، وصالات متعددة، وقام المحافظ بافتتاح النادى بمباراة فى تنس الطاولة مع مدير الأمن، كما استمع المحافظ لأغانى وطنية من كورال قصر ثقافة نويبع، وأشاد بالأداء المتميز والحماس.

رافق المحافظ مديرى مديرات الأوقاف، والزراعة، الشئون الاجتماعية، وبعض مديرى إدارات الديوان العام، وممثلى مشايخ البدو بالمدينة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365