محافظ جنوب سيناء يفتتح النادى الاجتماعى بنويبع بتكلفة 2.5 مليون جنيه

قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بجولة بمدينة نويبع، رافقه فيها اللواء حاتم أمين، مدير الأمن، واللواء محمود عيسى السكرتير العام، واللواء عماد علوان رئيس مدينة دهب والعميد عمر إدريس، رئيس مدينة نويبع، والمهندس محسن سعيد مدير عام منطقة تعمير جنوب سيناء، حيث تفقد الإسكان الجديد بعدد 108 وحدات سكنية، تنفيذ القوات المسلحة، وإشراف جهاز تعمير سيناء، حيث أشاد المحافظ بالتشطيب، وإنجاز العمل فى مدة قياسية قدرها عام واحد.

وافتتح المحافظ النادى الاجتماعى بنويبع بتكلفة 2.5 مليون جنيه، الذى يعد المتنفس لأهالى مدينة نويبع، ويحوى حديقة، وألعاب أطفال، وملعب خماسى، وصالة بلياردو، وتنس طاولة، وقاعة اجتماعات، وصالات متعددة، وقام المحافظ بافتتاح النادى بمباراة فى تنس الطاولة مع مدير الأمن، كما استمع المحافظ لأغانى وطنية من كورال قصر ثقافة نويبع، وأشاد بالأداء المتميز والحماس.

رافق المحافظ مديرى مديرات الأوقاف، والزراعة، الشئون الاجتماعية، وبعض مديرى إدارات الديوان العام، وممثلى مشايخ البدو بالمدينة.

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