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سيوة تحتفل بأول موسم حصاد للقمح والشعير بزراعة 100 فدان

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سيوة تحتفل بأول موسم حصاد للقمح والشعير بزراعة 100 فدان سيوة تحتفل بأول موسم حصاد للقمح والشعير بزراعة 100 فدان
أقام مجلس مدينة سيوة، احتفالية بمناسبة عيد حصاد القمح والشعير، لأول مرة بواحة سيوة، بمناسبة زراعة أول 100 فدان قمح وشعير بالواحة، بمشاركة مركز بحوث الصحراء ومديرية الزراعة بمطروح، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية، بواحة سيوة، لتنضم إلى باقى المناطق المنتجة للقمح والشعير، على مستوى المحافظة، والتى تقدر بنحو 45 فدانًا.

وأكد سلامة عبد الرحمن، مدير مديرية الزراعة، بمحافظة مطروح، أن هذا الاحتفال يعد الأول فى تاريخ واحة سيوة، التى زرعت 100 فدان، من القمح والشعير هذا العام، كنواة لزراعة مساحات أكبر من القمح والشعير بسيوة.

وأضاف مدير الزراعة فى تصريحاتٍ له، أن عدد كبير من أساتذة مركز بحوث الصحراء شاركوا فى الاحتفالية، وأبدوا سعادتهم ببداية زراعة محصول القمح والشعير بسيوة.

فيما أكد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، فى بيان صحفى، أن الفترة المقبلة سيتشهد وضع خطة للمحافظة، لزيادة مساحة الرقعة الزراعية، خاصة محصولى القمح والشعير، لتعود بالنفع على محافظتنا الواعدة ومصرنا الحبيبة، بالإضافة إلى تحقيق أقصى استفادة من مياه الأمطار، التى يعتمد عليها أهالى مطروح اعتمادًا رئيسيًا، فى الشرب والزراعة وتعتبر موسما للنماء والحياة على أرض المحافظة.

ووجه المحافظ لمديرية الزراعة ومركز بحوث الصحراء للاهتمام بالمزارع، بتلبية جميع مطالبه وتفعيل دور الإرشاد الزراعى، بمشاركه المزارع طوال الموسم الزراعى، وتقديم الحلول الفورية والاستشارات التى يحتاج إليها.

وأشار محافظ مطروح، إلى أن المحافظة تنتج سنويًا من الأراضى المروية بمنطقة الحمام 19 ألف فدان قمح ومن الأراضى المطرية تصل إلى 26 ألف فدان قمح وشعير، وتعتبر هذه المساحة قليلة، مقارنة بالعام الماضية نظرًا لقلة الأمطار هذا العام.

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مصر 365