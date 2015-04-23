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إخلاء سبيل عامل دليفرى متهم بالانضمام لـ"داعش" بكفالة 5 آلاف

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إخلاء سبيل عامل دليفرى متهم بالانضمام لـ"داعش" بكفالة 5 آلاف إخلاء سبيل عامل دليفرى متهم بالانضمام لـ"داعش" بكفالة 5 آلاف
أخلى قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، اليوم سبيل عامل دليفرى اتهمته الأجهزة الأمنية بالانضمام لتنظيم -داعش- بكفالة 5 آلاف جنيه، لعدم كفاية الأدلة المقدمة ضده.

وذكرت أوراق القضية رقم 2267 إدارى مدينة نصر لسنة 2015، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عبد الله سعيد محمد سليمان - 27 سنة، عامل دليفرى ومقيم فى عين شمس - يوم 8 أبريل الجارى، بعدما لاحظته يصور ويرصد قسم شرطة مدينة نصر بالتزامن مع مظاهرات نظمها طلاب الإخوان.

وأضح محضر الضبط أن المتهم اعترف لضباط المباحث بتأييده ومناصرته لتنظيم "داعش"، وأنه رصد وصور ديوان القسم فى إطار تخطيطه لتنفيذ عملية إرهابية.

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مصر 365