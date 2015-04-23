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جنح ميت غمر تقضى بسجن 10 من أعضاء الإخوان سنتين وغرامة نصف مليون جنيه

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جنح ميت غمر تقضى بسجن 10 من أعضاء الإخوان سنتين وغرامة نصف مليون جنيه جنح ميت غمر تقضى بسجن 10 من أعضاء الإخوان سنتين وغرامة نصف مليون جنيه
قضت محكمة جنح مركز ميت غمر بالدقهلية برئاسة المستشار إبراهيم المعتز بالله حكمًا بالسجن على عشرة من أعضاء جماعة الإخوان سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة 50000 ألف جنيه لكل متهم.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم التظاهر بدون ترخيص والتحريض على العنف وإثارة الفوضى، وهم حسن عيسى عبد العال قرية ميت الفرماوى مدرس، وإبراهيم حسنى إبراهيم على ميت الفرماوى فنى اتصالات، وأحمد عبد الوهاب إبراهيم قرية ميت الفرماوى، طالب، وسمير السيد محمد شعبان قرية جصفا مدير شئون قانونية، وعمر عبد الحميد صادق العنانى تفهنا الأشراف، وطالب محمد أحمد سليمان الزمار قرية دنديط مدرس، ومحمد الهادى عطية إبراهيم قرية كفر المقدام مدرس، وحازم عبد المجيد داود قرية بشالوش مدير عام بالسكة الحديد، ومحمود سامى سليمان مشرف قرية تفهنا الأشراف طالب، وعبد الوهاب إبراهيم قرية ميت أبو خالد موظف بالصرف الصحى.

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