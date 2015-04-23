ضبط سيارة نقل محملة بـ4742عبوة أدوية بيطرية مجهولة المصدر بطنطا

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالغربية، من ضبط سيارة نقل مُحَمَّلَة بـ4742 عبوة أدوية بيطرية مجهولة المصدر، أثناء مرورها أمام محطة تحصيل الرسوم بقرية دفرة مركز طنطا، قبل توزيعها على محلات بيع الأدوية البيطرية.

تلقى اللواء عبد الحميد عثمان الحصى، مدير أمن الغربية إخطارًا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بتمكن ضباط الإدارة من ضبط السيارة

>16240 نقل الغربيه قيادة "بلال. س. ع. م" 25 سنة موزع أدوية بيطرية مقيم بقرية قصر نصر الدين، مركز كفر الزيات أثناء مرورها من أمام محطة تحصيل الرسوم بقرية دفره مركز طنطا محمله بـ4742 عبوة أدوية بيطرية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير الدالة على مصدرها.

وبسؤال المتهم اعترف بملكيته للمضبوطات وتحرر المحضر رقم 12753 جنح مركز طنطا وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.