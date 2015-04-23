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"كل تأخيرة وفيها خيرة".. تأخر الحمل يقلل الإصابة بسرطان المبيض

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"كل تأخيرة وفيها خيرة".. تأخر الحمل يقلل الإصابة بسرطان المبيض "كل تأخيرة وفيها خيرة".. تأخر الحمل يقلل الإصابة بسرطان المبيض
كشفت دراسة علمية حديثة أن النساء اللواتى يلدن طفلهن الأول فى منتصف سن 30 عامًا، أو فى وقت لاحق قد يعانون من مخاطر أقل للإصابة بسرطان المبيض مقارنة مع أولئك اللاتى يلدن طفلهن الأول فى وقت سابق من ذلك.

• تحليل الدراسة


>وقد حلل الباحثون معلومات من حوالى 1700 امرأة تعيش فى لوس أنجلوس كان لديهن سرطان المبيض وحوالى 2380 من النساء اللاتى يعشن فى نفس المنطقة ولم يكن لديهن سرطان المبيض.

• الزيادة فى عمر النساء


>ووجد الباحثون أن كل زيادة لمدة خمس سنوات فى عمر المرأة عند ولادة طفلها الأول يتفق مع انخفاض خطر الإصابة بسرطان المبيض بنسبة 16 فى المئة.
>لذلك، على سبيل المثال فإن النساء اللائى وضعن طفلهن الأول فى سن 35 أو بعد انخفض لديهن خطر الإصابة بسرطان المبيض بنسبة 46% مقارنة مع النساء اللواتى أنجبت طفلهما الأول عندما كن أصغر من 20 عامًا.

• عوامل أخرى تؤثر على الإصابة بالسرطان


>وأضاف الباحثون أن نتائج الدراسة تمت بعد الأخذ فى الاعتبار عوامل أخرى التى يمكن أن تؤثر على خطر إصابة المرأة بسرطان المبيض، مثل العدد الإجمالى للأطفال ووسائل منع الحمل المستخدمة عن طريق الفم.

ونشرت نتائج الدراسة مؤخرًا عبر الموقع الإخبارى الأمريكى “Fox News”، وذلك فى الثالث والعشرين من شهر أبريل الجارى.

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مصر 365