بالصور.. فريق طبى يجرى عملية سمنة بالمنظار لسيدة تزن 210 كيلو بأسوان

نجح فريق طبى من جامعة المنصورة، فى إجراء عملية سمنة بالمنظار (تخسيس) بالمجان، لسيدة من مدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، وتزن 210 كيلو، لتصبح فى غضون أقل من 6 أشهر إلى 70 كيلو.

وكانت السيدة البالغة من العمر 36 عاماً، ومقيمة بمدينة كوم أمبو محافظة أسوان، تعانى من السمنة والوزن الزائد، بعد أن سجلت رقم ( BMI 87.4 ) وهو من أعلى نسب السمنة فى مصر، وبلغ وزنها 210 كيلوجرامات، وطولها 155 سنتيمتر.

ونجح فريق طبى برئاسة الدكتور عادل فتحى، أستاذ جراحة المناظير بمركز أورام المنصورة، والدكتور أحمد عبد الله، والدكتور أسامة اليمنى، بمركز أورام المنصورة، وأستاذ التخدير بالجامعة علاء مازن، من إجراء عملية سمنة بالمنظار، واستغرقت حوالى 3 ساعات، وغادرت إلى غرفتها بمركز أورام المنصورة لمدة 48 ساعة، ثم غادرت المركز وبصحة جيدة لمحافظة أسوان.

وأكد الدكتور عادل فتحى، أن السيدة كان يصعب عمل الجراحة لها قبل شهرين، نظراً لوجود التصاقات شديدة، بسبب عملية فتاق بالشبكة سابقا بأسوان، مشيراً إلى أنه تم تحديد الوقت المناسب للعملية، وتم إجراؤها بالمجان للسيدة، نظراً لظروف حالة المريضة المعيشية.

وأضاف الدكتور فتحى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المريضة من المنتظر أن يصبح وزنها ما بين الـ60 إلى 70 كيلو خلال الفترة من يوم إلى 6 أشهر من تاريخ إجراء العملية.



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صورة السيدة



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جانب من جراحة السمنة بالمنظار



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أثناء العملية



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وزن السيدة