الشوط الثاني- الزمالك 1-0 الاتحاد .. عمر جابر وضع الأبيض في المقدمة

عمر جابر يتقدم للزمالك بعدما اخترق قلب دفاع الاتحاد السكندري بمهارته في ظل جمود الخط الخلفي من زعيم الثغر.

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الزمالك 1-0 الاتحاد

نهاية الشوط الأول

خطأ قاتل من إسلام جمال ولكن بلا استفاده من جانب محمد حمدي.

خطورة كبيرة من الاتحاد على مرمى الزمالك.

عمر جابر يتقدم للزمالك بعدما اخترق قلب دفاع الاتحاد السكندري بمهارته في ظل جمود الخط الخلفي من زعيم الثغر.