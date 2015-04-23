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الشوط الثاني- الزمالك 1-0 الاتحاد .. عمر جابر وضع الأبيض في المقدمة

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الشوط الثاني- الزمالك 1-0 الاتحاد .. عمر جابر وضع الأبيض في المقدمة الشوط الثاني- الزمالك 1-0 الاتحاد .. عمر جابر وضع الأبيض في المقدمة

عمر جابر يتقدم للزمالك بعدما اخترق قلب دفاع الاتحاد السكندري بمهارته في ظل جمود الخط الخلفي من زعيم الثغر.

تابع مع FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الجولة 26 من الدوري المصري.

تعرف على التشكيل وتابع أهم ما يحدث في اللقاء لحظة بلحظة عن طريق الضغط على هذا الرابط...

الزمالك 1-0 الاتحاد

نهاية الشوط الأول

خطأ قاتل من إسلام جمال ولكن بلا استفاده من جانب محمد حمدي.

خطورة كبيرة من الاتحاد على مرمى الزمالك.

عمر جابر يتقدم للزمالك بعدما اخترق قلب دفاع الاتحاد السكندري بمهارته في ظل جمود الخط الخلفي من زعيم الثغر.

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