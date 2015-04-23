مدرب دمنهور: هدف عفروتو استفز لاعبي الأهلي

برر أحمد عاشور المدير الفني لألعاب دمنهور خسارة فريقه أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف في الدوري المصري بـ"التصرفات الخارجة التي سبقت اللقاء من جماهيره".

جزء من جماهير دمنهور اقتحم تدريبات الفريق قبل مواجهة الأهلي، وهو ما يرى عاشور أنه أثر على الاستعدادات للقاء الشياطين الحمر.

وقال عاشور: "ما حدث أثر طبعا من الجماهير".

تقدم ألعاب دمنهور بهدف مصطفى "عفروتو" وتعادل الأهلي ثم فاز.

وعن ذلك صرح عاشور "هدف عفروتو استفز الأهلي".

وأوضح "قبل اللقاء قسمت الخطة إلى مراحل، كل شيء سارت بشكل ممتاز لكن في النهاية بعد الهدف استفاق الأهلي وسجل".