أخبار عاجلة

مساء dmc - عزاء شعبي لشاعر المقاومة الشعبية " الكابتن غزالي " -
مساء dmc - الرئيس السوداني خلال زيارته لأثيوبيا : التعاون الأمني بين البلدين لا سقف له -
مساء dmc - رامي رضوان يحاور السيناتور جون ماكين ... وأسامة كمال لـ جون ماكين " لن ننسى " -
مساء dmc - هاني توفيق : أمريكا ليس لها صديق دائم وهي من دمر أفغانستان واختلقت طالبان والقاعدة -
فنانات وقعن ضحايا للأخطاء الطبية.. إحداهن فقدت النطق وأخرى أصيبت بعاهة مستديمة -
يرفض البطولة المطلقة ويعتبر محمد سعد «رقم 1».. «حسن عبد الفتاح» في سطور -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي جون ماكين عضو مجلس الشيوخ قبل مغادرة واشنطن -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال ...يرد على من يقول ماذا بعد زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة -
تطعيم مليون و94 ألف طفل ضد الشلل في القليوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

سلمى حايك تختار بسّام فتوح ليهتم بجمالها

Google+ Print
سلمى حايك تختار بسّام فتوح ليهتم بجمالها سلمى حايك تختار بسّام فتوح ليهتم بجمالها

الخميس 23-04-2015 18:14

ستقوم الجميلة المكسيكيّة سلمى حايك قريباً بزيارة إلى لبنان لحضور حفل افتتاح فيلمها الجديد. ومن الضروري أن تطلّ هذه الفاتنة بكامل أناقتها، كالعادة. فمن ياترى سيهتم بجمالها ويبرزه إلى العلن؟ "سيدتي نت" سيخبرك التفاصيل:
أكدت مصادر موثوقة لـ"سيدتي نت" أن سلمى حايك اختارت خبير التجميل بسّام فتّوح لتتألق بمكياجه وبصمته المميّزة خلال وجودها في المنطقة . كما وعرفنا أن الشركة المنظمة للحفل كانت قد عرضت على النجمة حايك أسماء عديدة من خبراء التجميل في لبنان، لكنها رفضت؛ لإعجابها بخبرة وذوق بسّام في اختيار المكياج وتطبيقه، ورغبة منها بإطلالة جديدة لها ولافتة.
يذكر أن سلمى حايك ستجري العديد من المقابلات والحوارات الصحفيّة، من بينها حوار مع الزميل مارسيل غانم في برنامجه . كما وستلبّي دعوة المصمم اللبناني إيلي صعب إلى العشاء في منزله الفخم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي