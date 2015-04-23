سلمى حايك تختار بسّام فتوح ليهتم بجمالها

ستقوم الجميلة المكسيكيّة سلمى حايك قريباً بزيارة إلى لبنان لحضور حفل افتتاح فيلمها الجديد. ومن الضروري أن تطلّ هذه الفاتنة بكامل أناقتها، كالعادة. فمن ياترى سيهتم بجمالها ويبرزه إلى العلن؟ "سيدتي نت" سيخبرك التفاصيل:

أكدت مصادر موثوقة لـ"سيدتي نت" أن سلمى حايك اختارت خبير التجميل بسّام فتّوح لتتألق بمكياجه وبصمته المميّزة خلال وجودها في المنطقة . كما وعرفنا أن الشركة المنظمة للحفل كانت قد عرضت على النجمة حايك أسماء عديدة من خبراء التجميل في لبنان، لكنها رفضت؛ لإعجابها بخبرة وذوق بسّام في اختيار المكياج وتطبيقه، ورغبة منها بإطلالة جديدة لها ولافتة.

يذكر أن سلمى حايك ستجري العديد من المقابلات والحوارات الصحفيّة، من بينها حوار مع الزميل مارسيل غانم في برنامجه . كما وستلبّي دعوة المصمم اللبناني إيلي صعب إلى العشاء في منزله الفخم.