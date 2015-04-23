هانى مهنى يغادر سجن طرة بعد التصالح مع بنك الإسكندرية

أكد الفنان سامح الصريطي على الإفراج عن الموسيقار هاني مهنى اليوم الخميس بعد أن قضى ستة أشهر بسجن طرة، موضحا أن زوجة مهنى أخبرته بأنه حصل على البراءة من القضية التي رفعها عليه بنك الإسكندرية بتهمة الاستيلاء على المال العام.

وكان قد صدر حكم بسجن الموسيقار 5 سنوات بتهمة استيلاء على مال عام بعد قضية كانت قد رفعتها ضده إدارة بنك إسكندرية حيث تعاقد بنك الإسكندرية مع الموسيقار هانى مهنى على إيجار أستوديو يمتلكه بمنطقة المهندسين، ودفع له البنك إيجار 9 سنوات مقدم تعاقد. وعند انتداب لجنة لعمل المقياسات للمنشأة ، تبين أن بها بعض العيوب الخرسانية، التى تعوق إنشاء الفرع، واتفق الطرفان على تحمل تكاليف الصيانة ،إلا ان البنك فيما بعد إنتدب لجنة أخرى للمعاينة، فتبين عدم صلاحية المنشأة، فتمت مطالبة “مهنى” بفسخ التعاقد ،وإعادة الأموال، وبعد فشل التوصل لحل قام البنك بإحالة القضية إلى النيابة العامة.