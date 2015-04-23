بالصور.. إضافة 150 أتوبيسا جديدا لخطوط غرب الدلتا بمطروح

أعلن اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، اليوم الخميس، دعم شركة أتوبيس غرب ووسط الدلتا، لخطوط الأتوبيسات من وإلى المحافظة، بـ150 أتوبيسا جديدا، من الماركات المختلفة، بتكلفة 200 مليون جنيه.

محافظ مطروح يتفقد دفعة من الأتوبيسات الجديدة

>جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، الدفعة الأولى من الأتوبيسات الجديدة، يرافقه علاء عبد الشكور، السكرتير العام المساعد، وطه عبد السلام، مدير فرع أتوبيس غرب ووسط الدلتا بمطروح، وأبدى المحافظ إعجابه بالموديلات الجديدة من الأتوبيسات.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم توريد الأتوبيسات الجديدة، على دفعات، حتى بداية فصل الصيف، وأنه يتابع عملية تطوير الأتوبيسات، بشركة غرب ووسط الدلتا، بجميع الخطوط التى تعمل من مطروح وإلى باقى المحافظات، بالشكل الحضارى الذى يليق بمكانة المحافظة سياحيًا، استعدادًا لاستقبال فصل الصيف.

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دعم شركة غربب ووسط الدلتا لخطوط مطروح بعدد 200 أتوبيس

>وأكد المحافظ ضرورة الاستماع للمواطنين، بصفة مستمرة لتلافى جميع المشاكل التى تواجههم، ومشاركتهم فى عملية التطوير، من خلال الاستماع لآرائهم التى تساهم فى الارتقاء بالخدمات المقدمة للجماهير.

وقال البيان الصادر عن محافظة مطروح أن المهندس فتحى معتبر، رئيس مجلس إدارة شركة أتوبيس غرب ووسط الدلتا، أوضح أن عملية التطوير مستمرة بالشركة، بجميع فروعها على مستوى الجمهورية، بمشاركة الجماهير التى تثق بالشركة، لتقديم خدمة متميزة.



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أحد الأتوبيسات الجديدة التى ستعمل على خطوط مطروح



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المحافظ يتفقد أحد الأتوبيسات من الداخل



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المحافظ يبدى اعجابه بموديلات الأتوبيسات الجديدة