بالصور.. مدير أمن السويس يشيد برجال الصحافة وتعاونهم في إبراز مجهودات الأمن

عقد اللواء طارق الجزار مساعد وزير الداخلية لمدير أمن السويس، اجتماع مع قيادات وضباط وافراد مديرية الأمن، ودار اللقاء فى عدت محاور جاء فى مقدمتها حسن معاملة المواطنين وسرعة الانتقال للبلاغات وتحقيق الأمن للشارع السويسى.

كما شدد مدير الأمن خلال اللقاء على روح التعاون مع ضباط وصف ضباط ومجندى القوات المسلحه وان رجال الشرطة والجيش مكلفين بحماية المواطنين وارضهم وعرضهم ، كما وجه الشكر لرجال القضاء والنيابه وشدد على حسن التعاون بينهم وبين رجال الشرطه.

كما أشاد مدير الأمن برجال الصحافة وتعاونهم الدائم فى إبراز مجهودات المديرية وتواصلهم بصفة يومية معه شخصيا ووجه بتذليل اى معوقات تمنعهم من اداء عملهم ، كما استعرض مجهودات المديريه فى ضبط القضايا والحملات المستمره (بحثيه +مرورية+تمشيطيه).

كما قام بتوعيه القوات بالحفاظ على انفسهم واسرهم ومقرات عملهم لما تلاحظ فى الاونه الاخيره من عمليات عدائيه وارهابيه تستهدف الضباط والافراد والمنشات الشرطيه وخاصه اثناء الذهاب والعوده من العمل ورصد الجماعات الارهابيه لرجال الشرطه والجيش لاغتيالهم وكسر الروح المعنويه لدى اسرهم ، وفى نهايه لقائه اشاد بالروح المعنويه لرجال الشرطه وطلب منهم المزيد فى التفانى واداء العمل.