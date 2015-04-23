​بالصور.. محافظ أسوان يصرف 40 ألف جنيه للمشاركين بمعرض الأنشطة التربوية

قرر اللواء مصطفي يسري محافظ أسوان، صرف مكافأة 40 ألف جنيه للمشاركين والقائمين علي تنظيم معرض الأنشطة التربوية والثقافية للعام الدراسى 2014/2015 ، بالإضافة إلى 1500 جنيه لمدير عام التربية والتعليم ، وهو المعرض الذى أقيم بمدرسة الشهيد محمد محسن الفنية الصناعية للبنات وذلك نظراً لجهودهم المتميزة في تحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية ، علاوة على العرض المتميز لمنتجاتهم جاء ذلك أثناء افتتاح المحافظ للمعرض بحضور محمد عبده حواتي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان ومديري الإدارات التعليمية حيث ضم المعرض منتجات التعليم المجتمعى والمجال الصناعى والمكتبات والتربية الفنية والخط العربى والصحافة المدرسية والتربية الفنية والنشاط الزراعى والتربية الرياضية والفنية.

وأكد محافظ أسوان علي حرص المحافظة لمساندة العملية التعليمية و لاسيما تشجيع القدرات الخاصة والمهارات الفكرية والإبداعية لدي الطلاب بمختلف المراحل التعليمية مع أكتشاف مواهبهم لتخريج شباب قادر علي العطاء والانتماء للوطن ومواجهة تحديات المستقبل.

ووجه يسري إلي الاستفادة من منتجات المعرض والعمل فى إقامة منافذ لبيع هذه المنتجات للمساهمة في تسويقها وزيادة المنتج منها لتحويل المدرسة لوحدة منتجة .

ومن جانبه أشار محمد حواتي إلى أن معرض الأنشطة التربوية والثقافية لهذا العام شاركت فيه جميع الإدارات الفرعية علي مستوي المحافظة، موضحاً بأن المحافظة هذا العام شهدت الحصول علي العديد من المراكز علي مستوي الجمهورية حيث حصلت مدرسة اللغات فرنسي علي المركز الأول في مسابقة الموهوبين علي مستوي الجمهورية كما حصلت مدرسة دراو والسلام علي المركز الثاني علي مستوي الجمهورية في النشاط المكتبي ، كما حصلت المحافظة علي المركز الثاني علي مستوي الجمهورية والمركز الأول على مستوى محافظات جنوب الصعيد فى مسابقة أفضل أعمال للتربية النفسية ، كما حصلت إدارة نصر النوبة التعلمية علي المركز الأول في نشاط التربية الرياضية للمرحلة الإبتدائية علي مستوي الجمهورية ، كما حصلت مدرسة المواساة الإعدادية علي المركز الثاني في نشاط التربية الرياضية علي مستوي محافظات جنوب الصعيد​.