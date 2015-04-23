أخبار عاجلة

مساء dmc - عزاء شعبي لشاعر المقاومة الشعبية " الكابتن غزالي " -
مساء dmc - الرئيس السوداني خلال زيارته لأثيوبيا : التعاون الأمني بين البلدين لا سقف له -
مساء dmc - رامي رضوان يحاور السيناتور جون ماكين ... وأسامة كمال لـ جون ماكين " لن ننسى " -
مساء dmc - هاني توفيق : أمريكا ليس لها صديق دائم وهي من دمر أفغانستان واختلقت طالبان والقاعدة -
فنانات وقعن ضحايا للأخطاء الطبية.. إحداهن فقدت النطق وأخرى أصيبت بعاهة مستديمة -
يرفض البطولة المطلقة ويعتبر محمد سعد «رقم 1».. «حسن عبد الفتاح» في سطور -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي جون ماكين عضو مجلس الشيوخ قبل مغادرة واشنطن -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال ...يرد على من يقول ماذا بعد زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة -
تطعيم مليون و94 ألف طفل ضد الشلل في القليوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

إخلاء سبيل «عامل دليفرى» منتمى لتنظيم داعش بكفالة مالية قدرها 5 الاف

Google+ Print
إخلاء سبيل «عامل دليفرى» منتمى لتنظيم داعش بكفالة مالية قدرها 5 الاف إخلاء سبيل «عامل دليفرى» منتمى لتنظيم داعش بكفالة مالية قدرها 5 الاف

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، اخلاء سبيل عامل دليفرى أعلنت انتمائه لتنظيم داعش الإرهابى، بكفالة مالية قدرها 5 الاف دنيه وذلك لعدم كفاية الادلة، على خلفية ضبطه أثناء قيامه بتصوير القسم وقوات الأمن.

كان العشرات من طلاب جماعة الإخوان الإرهابية، تظاهروا بمنطقة مدينة نصر، وتوجهوا إلى قسم شرطة ثان مدينة نصر، ولاحظت القوات قيام أحد المتظاهرين بتصوير مبنى القسم والقوات ومحاولة اقتحام القسم.

وعلى الفور قامت القوات بالقبض على المتهم، وتبين أنه “عبد الله سعيد محمد سليمان” 27 سنة، عامل دليفرى ومقيم بعين شمس.

واعترف المتهم أمام ضباط الأمن الوطنى، بانضمامه إلى تنظيم داعش الإرهابى، وقيامه بتصوير مبنى قسم شرطة ثان مدينة نصر، بقصد تنفيذ عمليات إرهابية.

تحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 2267 لسنة 2015، وتمت إحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا