إخلاء سبيل «عامل دليفرى» منتمى لتنظيم داعش بكفالة مالية قدرها 5 الاف

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، اخلاء سبيل عامل دليفرى أعلنت انتمائه لتنظيم داعش الإرهابى، بكفالة مالية قدرها 5 الاف دنيه وذلك لعدم كفاية الادلة، على خلفية ضبطه أثناء قيامه بتصوير القسم وقوات الأمن.

كان العشرات من طلاب جماعة الإخوان الإرهابية، تظاهروا بمنطقة مدينة نصر، وتوجهوا إلى قسم شرطة ثان مدينة نصر، ولاحظت القوات قيام أحد المتظاهرين بتصوير مبنى القسم والقوات ومحاولة اقتحام القسم.

وعلى الفور قامت القوات بالقبض على المتهم، وتبين أنه “عبد الله سعيد محمد سليمان” 27 سنة، عامل دليفرى ومقيم بعين شمس.

واعترف المتهم أمام ضباط الأمن الوطنى، بانضمامه إلى تنظيم داعش الإرهابى، وقيامه بتصوير مبنى قسم شرطة ثان مدينة نصر، بقصد تنفيذ عمليات إرهابية.

تحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 2267 لسنة 2015، وتمت إحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق.