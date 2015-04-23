بالفيديو - الدقيقة 90 تصالح الأهلي في انتصاره المثير على دمنهور

حول الأهلي تأخره أمام دمنهور بهدف نظيف لفوز قاتل 2-1 بعد أن سجل هدفيه في أخر 4 دقائق من الوقت الأصلي ليخرج بانتصار صعب في الجولة الـ26 من الدوري المصري الممتاز.

وواصل الأهلي انتصاراته إذ حقق الفوز الثاني على التوالي والرابع له في الدور الثاني من 5 مباريات بعد التعثر أمام الإسماعيلي بالتعادل.

وحقق الأهلي الفوز في الدقيقة 90 بعد أن خسر فيها المبارة الماضية أمام المغرب التطواني في دوري أبطال إفريقيا.

وقدم الأهلي أداء باهتا خلال أحداث المباراة خاصة في الشوط الأول الذي لم يهدد خلاله مرمى دمنهور ولو مرة.

وبدأ الأهلي بتشكيل مختلف فيه 7 لاعبين عن مباراة المغرب التطواني إذ لعب محمد حمدي ومحمد رزق وإيبي وصلاح الدين سعيد ومحمد حمدي وشريف عبد الفضيل في التشكيل الأساسي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي في 45 دقيقة لم يحدث خلالها أي شيء مثير للاهتمام.

في الشوط الثاني نجح عفروتو في تسجيل الهدف الأول لدمنهور من هجمة مرتدة استغل فيها سوء تمركز دفاع الأهلي لينفرد ويسدد بيمناه في شباك إكرامي في الدقيقة 67.

وانفجر عفروتو في البكاء عقب الهدف الذي سجله في ناديه القديم كما لم يحتفل به.

ودفع جاريدو بتغييراته الثلاثة حيث دخل مؤمن وعبد الله السعيد ومتعب، بدلا من رمضان صبحي وتريزيجيه وصلاح الدين سعيد.

وكاد مؤمن أن يتعادل بعد أن سدد رزق بقوة لترتد من حارس دمنهور وحاول مؤمن مراوغته لكن رعونة لاعب الأهلي أهدرت فرصة محققة للتعادل.

وفي الدقيقة 86 نجح بيتر إيبيموبوي في تسجيل هدف التعادل بعد أن استغل سذاجة دفاع دمنهور ليسدد وتصطدم بأحد مدافعي أصحاب الأرض لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 90 سجل الأهلي هدف الفوز بعد أن انطلق مؤمن زكريا من الناحية اليسرى ليرسل عرضية لعبد الله السعيد الذي حولها بيسراه في الشباك.

وتعرض شريف عبد الفضيل للطرد في الدقيقة 94 بعد أن أوقف حمادة الغنام مهاجم دمنهور من الوصول للمرمى.

بتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 46 نقطة يحتل بهم المركز الثالث فيما تجمد رصيد دمنهور عند 9 نقاط في المركز الأخير.

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