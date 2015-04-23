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بالفيديو - يا واد يا مؤمن

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بالفيديو - يا واد يا مؤمن بالفيديو - يا واد يا مؤمن

دخل مؤمن زكريا في بعد ساعة من اللعب السلبي للأهلي أمام دمنهور، فتحولت المباراة ليقود مؤمن المارد لتحقيق فوز في الـ90.

الأهلي تصالح مع دقيقته المفضلة بعدما سقط في الـ90 أمام الجيش التطواني، فاز في نفس الدقيقة أمام دمنهور بعدما قلب تأخره من 1-0 إلى 2-1.

مصطفى محمود عفروتو وضع دمنهور في المقدمة أولا بهدف في الدقيقة 58 في لقاء شهد تواجد مؤمن زكريا على مقاعد البدلاء.

وبعد تقدم دمنهور دفع خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الإسباني بمؤمن زكريا في الدقيقة 60.

مشاركة مؤمن كان لها مفعول السحر على الرغم من عدم تسجيله أي هدف.

في الدقيقة 86 ومن ركلة ركنية ومع تسديدة إيبي ومع ضغط مؤمن على مدافع دمنهور تحولت الكرة إلى الشباك معلنه عن تعادل الأهلي.

هدف واصل بعده الأهلي الضغط على مرمى دمنهور، وفي الدقيقة 90 انطلق مؤمن زكريا خلف مساحات دمنهور مستغلا تمريرة محمد حمدي.

ومن تمريرة رائعة من مؤمن زكريا سدد عبد الله السعيد كرة أرضية هزت شباك دمنهور لتعلن فوز الأهلي القاتل.

شاهد أهداف المباراة

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فيديو اليوم السابع

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