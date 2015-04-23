بالفيديو - عمر جابر اعتاد التسجيل في الاتحاد بشكل جميل

سجل عمر جابر ظهير الزمالك هدف فريقه الأول في شباك الاتحاد السكندري خلال مواجهة الفريقين بالجولة 26 من الدوري المصري. ولكن هذا الهدف ليس الأول له أمام زعيم الثغر.

وكان عمر جابر قد سجل هدف رائع في الاتحاد خلال مواجهة الفريقين موسم 2012-2013 بعد ثنائية مع محمد إبراهيم.

ولكن يوم الخميس اخترق جابر من الجبهة اليمنى وانطلق نحو المرمى وحول كرة بوجه القدم بشكل رائع في الشباك.

واحتفل جابر بهدفه بتقبيل الشارة السوداء التي يرتديها على ضحايا الدفاع الجوي الـ20 الذين سقطوا في الثامن من فبراير الماضي.

وأمام الاتحاد بشكل عام لعب جابر خمس مباريات بالدوري المصري فاز في ثلاثة وتعادل واحدة وخسر مثلها. سجل هدفا وصنع مثله قبل لقاء اليوم.

شاهد هدفه الرائع