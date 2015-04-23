أخبار عاجلة

مساء dmc - عزاء شعبي لشاعر المقاومة الشعبية " الكابتن غزالي " -
مساء dmc - الرئيس السوداني خلال زيارته لأثيوبيا : التعاون الأمني بين البلدين لا سقف له -
مساء dmc - رامي رضوان يحاور السيناتور جون ماكين ... وأسامة كمال لـ جون ماكين " لن ننسى " -
مساء dmc - هاني توفيق : أمريكا ليس لها صديق دائم وهي من دمر أفغانستان واختلقت طالبان والقاعدة -
فنانات وقعن ضحايا للأخطاء الطبية.. إحداهن فقدت النطق وأخرى أصيبت بعاهة مستديمة -
يرفض البطولة المطلقة ويعتبر محمد سعد «رقم 1».. «حسن عبد الفتاح» في سطور -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي جون ماكين عضو مجلس الشيوخ قبل مغادرة واشنطن -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال ...يرد على من يقول ماذا بعد زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة -
تطعيم مليون و94 ألف طفل ضد الشلل في القليوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - عمر جابر اعتاد التسجيل في الاتحاد بشكل جميل

Google+ Print
بالفيديو - عمر جابر اعتاد التسجيل في الاتحاد بشكل جميل بالفيديو - عمر جابر اعتاد التسجيل في الاتحاد بشكل جميل

سجل عمر جابر ظهير الزمالك هدف فريقه الأول في شباك الاتحاد السكندري خلال مواجهة الفريقين بالجولة 26 من الدوري المصري. ولكن هذا الهدف ليس الأول له أمام زعيم الثغر.

وكان عمر جابر قد سجل هدف رائع في الاتحاد خلال مواجهة الفريقين موسم 2012-2013 بعد ثنائية مع محمد إبراهيم.

ولكن يوم الخميس اخترق جابر من الجبهة اليمنى وانطلق نحو المرمى وحول كرة بوجه القدم بشكل رائع في الشباك.

واحتفل جابر بهدفه بتقبيل الشارة السوداء التي يرتديها على ضحايا الدفاع الجوي الـ20 الذين سقطوا في الثامن من فبراير الماضي.

وأمام الاتحاد بشكل عام لعب جابر خمس مباريات بالدوري المصري فاز في ثلاثة وتعادل واحدة وخسر مثلها. سجل هدفا وصنع مثله قبل لقاء اليوم.

شاهد هدفه الرائع

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات»

بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات»

بالفيديو| اكتشف كيف يسرقك بائع الطماطم؟

بالفيديو| اكتشف كيف يسرقك بائع الطماطم؟

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد