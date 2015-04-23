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جاريدو: فزنا في ظروف غير طبيعية.. وأملنا تجدد في المنافسة

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جاريدو: فزنا في ظروف غير طبيعية.. وأملنا تجدد في المنافسة جاريدو: فزنا في ظروف غير طبيعية.. وأملنا تجدد في المنافسة

قال خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للأهلي إن فريقه فاز على ألعاب دمنهور في "ظروف غير طبيعية" بحسب ما صرح.

وجاءت كلمات جاريدو في المؤتمر الصحفي بعدما حول الأهلي تأخره بهدف إلى فوز بهدفين في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

وصرح جاريدو "أهم شيء هو النقاط الثلاث. هذا ما نهتم به حاليا".

وتابع المدرب الإسباني "المنافس دافع جيدا وحرمنا من فرص عديدة. كما أن هدف دمنهور أثر علينا وعلى اللاعبين. لكننا فزنا في النهاية".

ظروف غير طبيعية

وعن الظروف التي وصفها بأنه "غير طبيعية"، قال جاريدو: "نلعب نهارا في طقس سيء على ملعب غير جيد ".

وأكمل "هناك كذلك إجهاد كبير على اللاعبين بسبب ضغط المباريات".

ثم استدرك "لكن الفوز يمنح فريقي أمالا جديدة للاستمرار في المنافسة".

وأتم "الزمالك ليس المنافس الوحيد للأهلي. وأمامنا الوقت بشكل كاف للعب حتى النهاية".

وكان الفارق بين الزمالك والأهلي قد وصل إلى 8 نقاط لصالح الأول، لكنه تقلص إلى 5 حتى ينهي الفريق الأبيض مباراته مع الاتحاد السكندري.

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