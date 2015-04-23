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خطر الهبوط يقترب .. المصري يسقط أمام الداخلية

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خطر الهبوط يقترب .. المصري يسقط أمام الداخلية خطر الهبوط يقترب .. المصري يسقط أمام الداخلية

واصل المصري نتائجه السيئة في الدوري المصري بعدما سقط أمام الداخلية 2-1.

المصري حل ضيفا على الداخلية في الجولة الـ26 من الدوري المصري.

المتألق حسام باولو قاد الداخلية فأحرز ثنائية الفوز بينما هدف المصري الوحيد جاء عن طريق أحمد سمير في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

الدقيقة 6 شهدت تقدم الداخلية عن طريق باولو قبل أن يعود اللاعب ذاته ويسجل الثاني بعد مرور ساعة من اللعب.

ولم يغير هدف سمير المتأخر خسارة المصري، ليسقط مجددا.

ولم يحقق المصري أي فوز منذ 5 مباريات في الدوري المصري، إذ خسر مباراتين وتعادل في 3.

وبعد الخسارة احتل المصري المركز الـ14 بفارق نقطتين فقط عن الجونة صاحب المركز الـ16 الذي سيهبط إلى الدرجة الثانية مع أصحاب المراكز الـ17 و18 و19 و20.

بينما وصل الداخلية إلى النقطة رقم 30 في المركز الـ12 بفارق الأهداف عن المصري.

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