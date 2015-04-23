مسئول بـ"البحث العلمى": مصر فقدت الاتصال بـ"إيجبت سات 1" مرتين واسترجعته

قال الدكتور محمد كساب، رئيس مجموعة تصميم المعدات الميكانيكية بأجهزة الحركة بالأقمار بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد، التابعة لوزارة البحث العلمى، إنه فى حالة صدق ما نشرته صحيفة "إزفيستيا" الروسية عن فقدان الاتصال بالقمر الصناعى "إيجبت سات 2"، ستكون هناك إمكانية لاسترجاعه مرة أخرى، لافتا إلى أن القمر السابق "إيجبت سات 1" فقدته مصر مرتين واسترجعته.

وأضاف الدكتور محمد كساب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك أقمارا يتم فقد الاتصال بها لمدة ربع ساعة أو يومين أو يومين أو شهر أو عام كامل ويتم استرجاعها مرة أخرى.

وأكد محمد كساب على صعوبة أن يصطدم أى جسم بالقمر "إيجبت سات"، ويخرجه عن مساره مثل الأقمار التى تزن 100 أو 150 كيلو، لافتا إلى أن القمر من النوع الثقيل ويزن حوالى طن، مضيفا "القمر الصناعى فى السماء مثل السيارة على الأرض يمكن أن يمر بعثرات توقفه لفترة"، مشيرا إلى أن القمر مؤمن عليه وله فترة ضمان.

صحيفة روسية: مصر تفقد الاتصال بالقمر الصناعى "إيجبت سات 2"

وكالة الفضاء الروسية تكذب صحيفة إزفيستيا: لم نفقد الاتصال بإيجبت سات2