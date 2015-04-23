الشئون المعنوية تنتج فيلمين عن سيناء بالتزامن مع الذكرى 33 لتحريرها

عرض الموقع الرسمى لوزارة الدفاع فيلمين قصيرين بعنوان "سيناء ملحمة شعب وجيش" و"سيناء أرض الأمجاد" بالتزامن مع الذكرى الثالثة والثلاثين لتحرير سيناء واحتفالات القوات المسلحة والشعب المصرى بهذه المناسبة.

الفلمان من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة وبهما مجسمات للمحيط الجغرافى التى تقع فيه شبه جزيرة سيناء، وموقعها المتميز، والتضاريس الطبيعية والثروات التى وهبها الله لتلك البقعة الغالية من أرض مصر، والتى شكلت مطمعا للغزاة والمستعمرين على مر العصور.

- موقع وزارة الدفاع يعرض كلمة محمود حجازى بمؤتمر رؤساء الأركان العرب