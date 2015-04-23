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"الصحة" تفعل شبكة معلوماتية بين المستشفيات لسهولة البحث عن أسرة شاغرة

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"الصحة" تفعل شبكة معلوماتية بين المستشفيات لسهولة البحث عن أسرة شاغرة "الصحة" تفعل شبكة معلوماتية بين المستشفيات لسهولة البحث عن أسرة شاغرة
عقد الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة اليوم، الخميس، اجتماعا عاجلا لقيادات الطوارئ، بحضور رؤساء الإدارات المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، ومديرى المستشفيات الجامعية والمركزية، ومديرى مديريات الصحة، ومديرى الطوارئ .

وأكد الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة، فى بيان له اليوم أهمية منظومة الطوارئ لانعكاسها بصورة مباشرة على حياة المواطن، مشيرا إلى ضرورة الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بمستشفيات وزارة الصحة بما يضمن التوزيع العادل للخدمات الصحية المقدمة لمرضى الحالات الحرجة بالمستشفيات .

وشدد وزير الصحة على ضرورة وضع إطار محدد للعمل من خلال تفعيل نظام معلوماتية للربط بين المؤسسات الصحية، مشيرا إلى وجود نظام مميكن باستخدام أحدث الأساليب العلمية والتقنيات المعلوماتية المواكبة للعصر الحديث، بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

وتابع وزير الصحة قائلا: "لن نعمل فى معزل، ويجب أن يلقى مريض الطوارئ فى أى مستشفى نفس الخدمة، التى يتلقاها فى أى مستشفى خاص أو جامعى".

وأوضح وزير الصحة أنه تم تحضير خطط تدريبية للعاملين فى الحقل الطبى، لافتا إلى أهمية توافر فصائل الدم، وتوافر المخزون الاستراتيجى من أدوية الطوارئ فى جميع المستشفيات على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر أن خدمة الطوارئ لإمداد المرضى وسيارات الإسعاف بالمعلومات اللازمة عن المستشفيات، التى يوجد بها أماكن شاغرة فى العناية المركزة العادية والقلب والعناية المركزة للأطفال وحضانات المبتسرين وأقسام الحروق عن طريق استخدام رقم تليفون 137، حيث تم ربط أقسام الطوارئ فى المستشفيات بغرفة التحكم المركزى لتوفير المعلومات لاستخدامها فى اختصار مدة البحث عن أسرة شاغرة بالمستشفيات.

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مصر 365

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