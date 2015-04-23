مكتبة الخرائط تحتفل بمرور خمس سنوات على افتتاحها

تحتفل مكتبة الخرائط بمكتبة الإسكندرية بمرور خمس سنوات على افتتاحها، وذلك يوم الاثنين الموافق 27 إبريل 2015. وتبدأ الاحتفالية في تمام الساعة الثالثة عصرًا بقاعة الأوديتوريوم بالمكتبة.

وتنظم المكتبة بهذه المناسبة احتفالية تتضمن عروضًا تقديمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة المصرية العامة للمساحة، وكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، وشركة Nokia Here Maps، بالإضافة لعرض مقاطع مصورة للفعاليات المختلفة لمكتبة الخرائط خلال السنوات السابقة، وكيف يرى رواد مكتبة الخرائط الدور الذي تقوم به.

وستتضمن الاحتفالية إعلان جوائز مسابقة رسم الخرائط والمسابقة الجغرافية. ويصاحب الاحتفالية عرض لأهم المقتنيات من الكتب والخرائط والأطالس المتاحة بمكتبة الخرائط.