بالصور.. وزير الصحة يعقد اجتماعًا عاجلاً لقيادات الطوارئ بالوزارة

عقد، اليوم الخميس، الدكتور عادل عدوي وزير الصحة اجتماعًا عاجلاً لقيادات الطوارئ، بحضور رؤساء الإدارات المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة ، ومديري المستشفيات الجامعية والمركزية ، ومديري مديريات الصحه، ومديري الطوارئ .

في بداية الاجتماع أشار الوزير إلي أهمية منظومة الطوارئ لانعكاسها بصورة مباشرة علي حياة المواطن وعلي منظومة الصحة ككل ، كما اشار الي ضرورة الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بمستشفيات وزارة الصحة مما يضمن التوزيع العادل للخدمات الصحية المقدمة لمرضي الحالات الحرجة بالمستشفيات.

وأكد علي ضرورة وضع إطار محدد للعمل من خلاله عن طريق تفعيل نظام شبكة معلوماتية للربط بين المؤسسات الصحية ، ووضع نظام مميكن باستخدام احدث الاساليب العلمية والتقنيات المعلوماتية المواكبة للعصر الحديث بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري ، وتابع الوزير قائلا “لن نعمل في معزل مرة اخري ،ويجب ان يلقي مريض الطوارئ في اي مستشفي حكومي نفس الخدمة التي يتلقاها في اي مستشفي خاص او جامعي”.

وأوضح انه تم تحضير خطط تدريبيه لأطباء الطوارئ وغرف العناية المركزة شامله الأطباء والتمريض وطاقم العاملين ودعما لتعميق التعليم الطبى المستمر سوف يتم تطبيق مشروع الربط الجغرافى بين مستشفيات وزارة الصحة والجامعات والمستشفيات التعليمية عن طريق ندب بعض الوقت من الأساتذة من الجامعات القريبة بالأقسام الإكلينيكية بالمستشفيات العامة لتقديم الخدمة الطبية للمرضى وعمل دورات تدريبية للأطباء بالمستشفيات العامة.

> كما ناقش ايجاد الية للتنسيق في النقل بين المستشفيات المختلفة.

وشدد خلال اللقاء علي أهمية توافر فصائل الدم ،وتوافر المخزون الاستراتيجي من ادوية الطوارئ في جميع المستشفيات علي مستوي الجمهورية .

جدير بالذكر أن خدمة الطوارئ لإمداد المرضى وسيارات الإسعاف بالمعلومات اللازمة عن المستشفيات التي يوجد بها أماكن شاغرة في العناية المركزة العادية والقلب والعناية المركزة للأطفال وحضانات المبتسرين وأقسام الحروق عن طريق استخدام رقم تليفون 137، حيث تم ربط أقسام الطوارئ في المستشفيات بغرفة التحكم المركزى لتوفير المعلومات لاستخدامها فى اختصار مدة البحث عن أسرة شاغرة بالمستشفيات مما يترتب عليه سرعة تقديم الخدمة الطبية لمرضي الطوارئ وإنقاذ حياتهم مشيرا إلى أن تلك الخطوة جاءت في إطار مشروع تطوير المستشفيات ويشمل 3 محاور أساسية وهي تطوير المنشأة الطبية ورفع كفاءة الطبيب الذى يؤدي الخدمة وثالثا الخدمات المقدمة للمريض نفسه ، كما تم اضافة خدمة الاستفسار عن اكياس الدم ومشتقاته ، الغسيل الكلوي العاجل ، مناظير الجهاز الهضمي العاجلة ، اجهزة الاشعة المقطعية المتاحة ، ومراكز السموم.

من الجدير بالذكر انه تم تفعيل برنامج ميكنة الخدمات الطارئة “137 ” في 10 محافظات وهم القاهرة والجيزه والشرقية والقليوبية واسيوط وسوهاج والمنوفية والغربية والاسكندرية والبحيرة ، باجمالي 189 مستشفي ، كما تم تدريب اداريين واعضاء هيئة تمريض للعمل علي البرنامج.