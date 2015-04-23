السفارة المصرية بالبحرين تستقبل منتخب مصر لألعاب القوى



> استقبلت السفارة المصرية بالمنامة أعضاء منتخب مصر لألعاب القوى فجر اليوم 23 أبريل برئاسة د. إيناس أبو العلا، عضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، وبحضور أ.د/ وليد عطا، رئيس اتحاد ألعاب القوى المصري، الذي حضر من قبل إلى المملكة، بوصفه نائب رئيس الاتحاد العربي لألعاب القوى ومُدير البطولة العربية التاسعة عشر لألعاب القوى بالبحرين، التي يُنتظر أن يُشارك فيها أبناؤنا وبناتنا من منتخب مصر لألعاب القوى.

ويُنتظر أن يُشارك معالي الشيخ/ ناصر بن حمد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة البحريني، في حفل افتتاح البطولة العربية لألعاب القوى بالبحرين مساء اليوم 23 أبريل، حيث أنابه ملك البحرين لحضور حفل افتتاح هذه البطولة، فضلاً عن حضور كبار رجال المملكة، ووفود 21 دولة عربية مُشاركة في هذه البطولة.

ويتوقع أن تحتدم المنافسة على ميداليات البطولة العربية التاسعة عشرة لألعاب القوى (رجال وسيدات) بين عدد من المنتخبات العربية أبرزهم منتخبات: مصر والجزائر والمغرب والسعودية والبحرين وقطر، ومن أبرز اللاعبين المصريين المشاركين في هذه البطولة المتوقع أن يحصدوا ميداليات: اللاعب مُصطفى الجمل (رمي المطرقة)، واللاعب إيهاب السيد (رمي الرُمح).