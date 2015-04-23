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السجن المشدد 20 عام لـ6 من الإخوان بالفيوم بتهمة استعمال القوة والإنضمام لجماعة محظورة

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السجن المشدد 20 عام لـ6 من الإخوان بالفيوم بتهمة استعمال القوة والإنضمام لجماعة محظورة السجن المشدد 20 عام لـ6 من الإخوان بالفيوم بتهمة استعمال القوة والإنضمام لجماعة محظورة

 قضت محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار جنيدي الوكيل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حامد فايد العياط، عمرو محمود محمود صالح الجوهري، وسكرتارية صالح كيلاني .بالسجن المشدد 20 سنة، لـ 6 متهمين، غيابيا، بتهمة الإنضمام لجماعة محظورة، وإستعمال القوة والتعدي بالضرب والرشق بالحجارة على أفراد وضباط مركز شرطة سنورس، وإطلاق الأعيرة النارية على المركز، وبراءة متهم آخر من التهم المنسوبة إليه.

كما قضت المحكمة ببراءة إسلام جمال أحمد عطية حضوريا، من التهم المنسوبة إليه جميعها .

وتعود وقائع القضية إلى 11 فبراير 2014 عندما أحيل محضر الي النيابة العامة يتهم 7 من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين بالتجمهر أمام مركز شرطة سنورس، وتعدوا على أفراد الشرطة بالحجارة وإطلاق الألعاب النارية على المركز، وترديد هتافات مناهضة للجيش والشرطة والمتهمين هم خباب سيد محمد علي، وحسن محمود علي بدوي، وأحمد جابر محمد عبدالستار، ومحمود عشري عبدالحكم عبدالتواب، وأحمد كمال الدين مجاهد إبراهيم، وعبدالعزيز محمود عبدالعزيز وهبة واسلام جمال احمد عطية وأحالت النيابة القضية الي محكمة الجنايات ولم يحضر سوي المتهم الأخير الذي حكم عليه بالبراءة بينما تم معاقبة ال6 الآخرين بالسجن المشدد 20 عاما .

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