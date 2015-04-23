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مصرع شخص وإصابة 5 آخرين فى حادثين بطريق السويس – القاهرة

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مصرع شخص وإصابة 5 آخرين فى حادثين بطريق السويس – القاهرة مصرع شخص وإصابة 5 آخرين فى حادثين بطريق السويس – القاهرة

أرشيفية

استقبلت مستشفى السويس العام، عصر اليوم، 5 مصابين وأخر جثة هامدة على خلفية انقلاب سيارتان بطريق السويس القاهرة الصحراوي وطريق القطامية السخنة.

تلقي اللواء طارق الجزار مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن السويس إخطارا من إدارة تأمين الطرق بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 60 بطريق السويس القاهرة الصحراوي أسفر عن أصابة 3 ومصرع أخر ، كما وقع حادث أنقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 50 بطريق القطامية السخنة أسفر عن إصابة 2 .

قال مصدر طبي – فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء “أونا” – إن المصابين فى حالة جيدة وأن المتوفى تم نقله للمشرحة.

جاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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