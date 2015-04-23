بالصور.. وزير النقل: متابعة مستمرة لمشروع الطرق الجديدة لحين الانتهاء منه

أكد وزير النقل، المهندس هانى ضاحى، خلال جولته التفقدية لمحافظة السويس، أن الطرق الجديدة التى يتم إنشاؤها بمحافظات مصر تربط الشرق بالغرب، وشمال مصر بجنوبها، ومدن القناة بالصعيد والبحر الأحمر.

جانب من الجولة

وشدد وزير النقل على سرعة الانتهاء من تنفيذ الطريق فى الوقت المحدد، وكذلك مراعاة المواصفات القياسية أثناء التنفيذ، مؤكدًا أن المتابعة مستمرة للأعمال التنفيذية للمشروع لحين الانتهاء منه، وكذلك تذليل كل العقبات التى تواجه أعمال التنفيذ من خلال التنسيق بين الجهات المعنية (القوات المسلحة والمحافظات وإدارات المرور المختصة).

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أحد الطرق المطورة

كان المهندس هانى ضاحى، وزير النقل برفقة اللواء العربى السروى، محافظ السويس، قاما بتفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة وتوسعة طريق القاهرة ـ السويس الصحراوى بداية من الطريق الدائرى الإقليمى حتى مدخل محافظة السويس بطول 70 كم وبتكلفة تقدر بـ 1185 مليون جنيه، والذى تم تقسيم العمل به لثلاثة قطاعات، حيث يقوم بتنفيذ القطاع الأول شركة أبناء حسن علام بطول 35 كم، والقطاع الثانى شركة بتروجت بطول 20 كم، والقطاع الثالث شركة الإنشاء والرصف بطول 15 كم.. ويتضمن المشروع توسعة الطريق من خلال إنشاء ثلاث حارات جديدة بكل اتجاه منها حارة أسفلتية للمركبات و2 حارة خرسانية للشاحنات الثقيلة.

كما تفقد أيضا أعمال رصف وتطوير طريق نفق الشهيد أحمد حمدى والمؤدى إلى عيون موسى بطول 35 كيلومترا.

وعقد الوزير اجتماعا حضره اللواء العربى السروى، محافظ السويس، والمهندس عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، ومسئولو شركات المنفذة للمشروع القومى للطرق التى تنفذها الوزارة بطريق السويس، والذى يأتى ضمن المتابعة الميدانية للمشروعات بهدف رفع معدلات التنفيذ بمشروعات الشبكة القومية للطرق.

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الوزير بأحد الطرق الجديدة

وأكد اللواء العربى السروى، محافظ السويس، أن الطرق الجديدة سوف تساعد فى مجال التنمية على أرض السويس فى ظل المشروعات الصناعية بمشروع تنمية منطقة قناة السويس، مؤكدًا أنه لا توجد تنمية بدون شبكة طرق.



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الوزير ومحافظ السويس

>وأشار المحافظ إلى أن وزير النقل أكد على الشركات المنفذة للطرق بالبدء فى أعمال الرصف لطريق السويس ـ القاهرة من مدخل محافظة السويس بالتزامن مع العمل من ناحية محافظة القاهرة.



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حديث مع العاملين بالمشروع



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العمل بتطوير الطرق مستمر



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أحد الطرق المطورة



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عمليات التطوير



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استمرار عمليات إصلاح البنية الأساسية بالطرق



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جانب من الطرق الجديدة