أخبار عاجلة

مساء dmc - عزاء شعبي لشاعر المقاومة الشعبية " الكابتن غزالي " -
مساء dmc - الرئيس السوداني خلال زيارته لأثيوبيا : التعاون الأمني بين البلدين لا سقف له -
مساء dmc - رامي رضوان يحاور السيناتور جون ماكين ... وأسامة كمال لـ جون ماكين " لن ننسى " -
مساء dmc - هاني توفيق : أمريكا ليس لها صديق دائم وهي من دمر أفغانستان واختلقت طالبان والقاعدة -
فنانات وقعن ضحايا للأخطاء الطبية.. إحداهن فقدت النطق وأخرى أصيبت بعاهة مستديمة -
يرفض البطولة المطلقة ويعتبر محمد سعد «رقم 1».. «حسن عبد الفتاح» في سطور -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي جون ماكين عضو مجلس الشيوخ قبل مغادرة واشنطن -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال ...يرد على من يقول ماذا بعد زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة -
تطعيم مليون و94 ألف طفل ضد الشلل في القليوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. وزير النقل: متابعة مستمرة لمشروع الطرق الجديدة لحين الانتهاء منه

Google+ Print
أكد وزير النقل، المهندس هانى ضاحى، خلال جولته التفقدية لمحافظة السويس، أن الطرق الجديدة التى يتم إنشاؤها بمحافظات تربط الشرق بالغرب، وشمال مصر بجنوبها، ومدن القناة بالصعيد والبحر الأحمر.
>جانب من الجولة -اليوم السابع -4 -2015
>

جانب من الجولة

وشدد وزير النقل على سرعة الانتهاء من تنفيذ الطريق فى الوقت المحدد، وكذلك مراعاة المواصفات القياسية أثناء التنفيذ، مؤكدًا أن المتابعة مستمرة للأعمال التنفيذية للمشروع لحين الانتهاء منه، وكذلك تذليل كل العقبات التى تواجه أعمال التنفيذ من خلال التنسيق بين الجهات المعنية (القوات المسلحة والمحافظات وإدارات المرور المختصة).
>أحد الطرق المطورة -اليوم السابع -4 -2015
>

أحد الطرق المطورة

كان المهندس هانى ضاحى، وزير النقل برفقة اللواء العربى السروى، محافظ السويس، قاما بتفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة وتوسعة طريق القاهرة ـ السويس الصحراوى بداية من الطريق الدائرى الإقليمى حتى مدخل محافظة السويس بطول 70 كم وبتكلفة تقدر بـ 1185 مليون جنيه، والذى تم تقسيم العمل به لثلاثة قطاعات، حيث يقوم بتنفيذ القطاع الأول شركة أبناء حسن علام بطول 35 كم، والقطاع الثانى شركة بتروجت بطول 20 كم، والقطاع الثالث شركة الإنشاء والرصف بطول 15 كم.. ويتضمن المشروع توسعة الطريق من خلال إنشاء ثلاث حارات جديدة بكل اتجاه منها حارة أسفلتية للمركبات و2 حارة خرسانية للشاحنات الثقيلة.

كما تفقد أيضا أعمال رصف وتطوير طريق نفق الشهيد أحمد حمدى والمؤدى إلى موسى بطول 35 كيلومترا.

وعقد الوزير اجتماعا حضره اللواء العربى السروى، محافظ السويس، والمهندس عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، ومسئولو شركات المنفذة للمشروع القومى للطرق التى تنفذها الوزارة بطريق السويس، والذى يأتى ضمن المتابعة الميدانية للمشروعات بهدف رفع معدلات التنفيذ بمشروعات الشبكة القومية للطرق.
>الوزير بأحد الطرق الجديدة -اليوم السابع -4 -2015
>

الوزير بأحد الطرق الجديدة

وأكد اللواء العربى السروى، محافظ السويس، أن الطرق الجديدة سوف تساعد فى مجال التنمية على أرض السويس فى ظل المشروعات الصناعية بمشروع تنمية منطقة قناة السويس، مؤكدًا أنه لا توجد تنمية بدون طرق.

الوزير ومحافظ السويس -اليوم السابع -4 -2015
>

الوزير ومحافظ السويس


>وأشار المحافظ إلى أن وزير النقل أكد على الشركات المنفذة للطرق بالبدء فى أعمال الرصف لطريق السويس ـ القاهرة من مدخل محافظة السويس بالتزامن مع العمل من ناحية محافظة القاهرة.

حديث مع العاملين بالمشروع -اليوم السابع -4 -2015
>

حديث مع العاملين بالمشروع

العمل بتطوير الطرق مستمر -اليوم السابع -4 -2015
>

العمل بتطوير الطرق مستمر

أحد الطرق المطورة -اليوم السابع -4 -2015
>

أحد الطرق المطورة

عمليات التطوير -اليوم السابع -4 -2015
>

عمليات التطوير

استمرار عمليات إصلاح البنية الأساسية بالطرق -اليوم السابع -4 -2015
>

استمرار عمليات إصلاح البنية الأساسية بالطرق

جانب من الطرق الجديدة -اليوم السابع -4 -2015
>

جانب من الطرق الجديدة


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للبترول»: 2 مليون لتر سولار زيادة يومية لاستقبال موسم الحصاد

«مصر للبترول»: 2 مليون لتر سولار زيادة يومية لاستقبال موسم الحصاد

موجز أخبار مصراوي 6/4/2017

موجز أخبار مصراوي 6/4/2017

عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر

عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر