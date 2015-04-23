أخبار عاجلة

مساء dmc - عزاء شعبي لشاعر المقاومة الشعبية " الكابتن غزالي " -
مساء dmc - الرئيس السوداني خلال زيارته لأثيوبيا : التعاون الأمني بين البلدين لا سقف له -
مساء dmc - رامي رضوان يحاور السيناتور جون ماكين ... وأسامة كمال لـ جون ماكين " لن ننسى " -
مساء dmc - هاني توفيق : أمريكا ليس لها صديق دائم وهي من دمر أفغانستان واختلقت طالبان والقاعدة -
فنانات وقعن ضحايا للأخطاء الطبية.. إحداهن فقدت النطق وأخرى أصيبت بعاهة مستديمة -
يرفض البطولة المطلقة ويعتبر محمد سعد «رقم 1».. «حسن عبد الفتاح» في سطور -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي جون ماكين عضو مجلس الشيوخ قبل مغادرة واشنطن -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال ...يرد على من يقول ماذا بعد زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة -
تطعيم مليون و94 ألف طفل ضد الشلل في القليوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. وزير النقل يغادر السويس بعد جولته التفقدية بـ"عيون موسى"

Google+ Print
غادر المهندس هانى ضاحى، وزير النقل، محافظة السويس عصر اليوم، بعد جولة تفقدية موسعة قام بها برفقة اللواء العربى السروى محافظ السويس، لمشروع تطوير ورفع كفاءة وتوسعة طريق القاهرة ـ السويس الصحراوى، بداية من الطريق الدائرى الإقليمى حتى مدخل محافظة السويس بطول 70 كم، وبتكلفة تقدر بـ1185 مليون جنيه.

وتم تقسيم العمل بالمشروع لثلاثة قطاعات، تنفيذ القطاع الأول شركة أبناء حسن علام بطول 35 كم والقطاع الثانى شركة بتروجيت بطول 20 كم والقطاع الثالث شركة الإنشاء والرصف بطول 15 كم، ويتضمن المشروع توسعة الطريق من خلال إنشاء ثلاث حارات جديدة بكل اتجاه منها حارة اسفلتيه للمركبات و2 حارة خرسانية للشاحنات الثقيلة.

كما تفقد أيضا أعمال رصف وتطوير طريق نفق الشهيد أحمد حمدى والمؤدى الى موسى بطول 35 كيلومترا.

وعقد الوزير اجتماعا حضره اللواء العربى السروى محافظ السويس والمهندس عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى ومسئولى شركات المنفذة للمشروع القومى للطرق التى تنفذها الوزارة بطريق السويس والذى يأتى ضمن المتابعة الميدانية للمشروعات بهدف رفع معدلات التنفيذ بمشروعات الشبكة القومية للطرق.

وشدد وزير النقل على سرعة الانتهاء من تنفيذ الطريق فى الوقت المحدد، ومراعاة المواصفات القياسية أثناء التنفيذ، مؤكداً المتابعة مستمرة للأعمال التنفيذية للمشروع لحين الإنتهاء منه، وتذليل جميع العقبات التى تواجه أعمال التنفيذ من خلال التنسيق بين الجهات المعنية (القوات المسلحة والمحافظات وإدارات المرور المختصة).

وأكد وزير النقل أن الطرق الجديدة التى يتم إنشاؤها بمحافظات تربط الشرق بالغرب وشمال مصر بجنوبها ومدن القناة بالصعيد والبحر الأحمر.

من جانبه أكد اللواء العربى السروى، محافظ السويس، أن الطرق الجديدة سوف تساعد فى مجال التنمية على أرض السويس، فى ظل المشروعات الصناعية بمشروع تنمية منطقة قناة السويس، مشيرا إلى أنه لا توجد تنمية بدون طرق.

وأشار المحافظ إلى أن وزير النقل أكد على الشركات المنفذة للطرق بالبدء فى أعمال الرصف لطريق السويس ـ القاهرة من مدخل محافظة السويس بالتزامن مع العمل من ناحيه محافظة القاهرة .

جانب من الجولة -اليوم السابع -4 -2015
>

جانب من الجولة

الوزير بإحدى الطرق الجديدة -اليوم السابع -4 -2015
>

الوزير بإحدى الطرق الجديدة

الوزير ومحافظ السويس -اليوم السابع -4 -2015
>

الوزير ومحافظ السويس

أحد الطرق المطورة -اليوم السابع -4 -2015
>

أحد الطرق المطورة

حديث مع العاملين بالمشروع -اليوم السابع -4 -2015
>

حديث مع العاملين بالمشروع

العمل بتطوير الطرق مستمر -اليوم السابع -4 -2015
>

العمل بتطوير الطرق مستمر

إحدى الطرق المطورة -اليوم السابع -4 -2015
>

إحدى الطرق المطورة

عمليات التطوير -اليوم السابع -4 -2015
>

عمليات التطوير

استمرار عمليات إصلاح البنية الأساسية بالطرق -اليوم السابع -4 -2015
>

استمرار عمليات إصلاح البنية الأساسية بالطرق

جانب من الطرق الجديدة -اليوم السابع -4 -2015
>

جانب من الطرق الجديدة


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للبترول»: 2 مليون لتر سولار زيادة يومية لاستقبال موسم الحصاد

«مصر للبترول»: 2 مليون لتر سولار زيادة يومية لاستقبال موسم الحصاد

موجز أخبار مصراوي 6/4/2017

موجز أخبار مصراوي 6/4/2017

عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر

عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر