بالصور.. وزير النقل يغادر السويس بعد جولته التفقدية بـ"عيون موسى"

غادر المهندس هانى ضاحى، وزير النقل، محافظة السويس عصر اليوم، بعد جولة تفقدية موسعة قام بها برفقة اللواء العربى السروى محافظ السويس، لمشروع تطوير ورفع كفاءة وتوسعة طريق القاهرة ـ السويس الصحراوى، بداية من الطريق الدائرى الإقليمى حتى مدخل محافظة السويس بطول 70 كم، وبتكلفة تقدر بـ1185 مليون جنيه.

وتم تقسيم العمل بالمشروع لثلاثة قطاعات، تنفيذ القطاع الأول شركة أبناء حسن علام بطول 35 كم والقطاع الثانى شركة بتروجيت بطول 20 كم والقطاع الثالث شركة الإنشاء والرصف بطول 15 كم، ويتضمن المشروع توسعة الطريق من خلال إنشاء ثلاث حارات جديدة بكل اتجاه منها حارة اسفلتيه للمركبات و2 حارة خرسانية للشاحنات الثقيلة.

كما تفقد أيضا أعمال رصف وتطوير طريق نفق الشهيد أحمد حمدى والمؤدى الى عيون موسى بطول 35 كيلومترا.

وعقد الوزير اجتماعا حضره اللواء العربى السروى محافظ السويس والمهندس عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى ومسئولى شركات المنفذة للمشروع القومى للطرق التى تنفذها الوزارة بطريق السويس والذى يأتى ضمن المتابعة الميدانية للمشروعات بهدف رفع معدلات التنفيذ بمشروعات الشبكة القومية للطرق.

وشدد وزير النقل على سرعة الانتهاء من تنفيذ الطريق فى الوقت المحدد، ومراعاة المواصفات القياسية أثناء التنفيذ، مؤكداً المتابعة مستمرة للأعمال التنفيذية للمشروع لحين الإنتهاء منه، وتذليل جميع العقبات التى تواجه أعمال التنفيذ من خلال التنسيق بين الجهات المعنية (القوات المسلحة والمحافظات وإدارات المرور المختصة).

وأكد وزير النقل أن الطرق الجديدة التى يتم إنشاؤها بمحافظات مصر تربط الشرق بالغرب وشمال مصر بجنوبها ومدن القناة بالصعيد والبحر الأحمر.

من جانبه أكد اللواء العربى السروى، محافظ السويس، أن الطرق الجديدة سوف تساعد فى مجال التنمية على أرض السويس، فى ظل المشروعات الصناعية بمشروع تنمية منطقة قناة السويس، مشيرا إلى أنه لا توجد تنمية بدون شبكة طرق.

وأشار المحافظ إلى أن وزير النقل أكد على الشركات المنفذة للطرق بالبدء فى أعمال الرصف لطريق السويس ـ القاهرة من مدخل محافظة السويس بالتزامن مع العمل من ناحيه محافظة القاهرة .



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جانب من الجولة



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الوزير بإحدى الطرق الجديدة



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الوزير ومحافظ السويس



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أحد الطرق المطورة



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حديث مع العاملين بالمشروع



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العمل بتطوير الطرق مستمر



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إحدى الطرق المطورة



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عمليات التطوير



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استمرار عمليات إصلاح البنية الأساسية بالطرق



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جانب من الطرق الجديدة