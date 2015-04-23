بالفيديو.. 72 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات الصرف الصحى بقرى كفر الشيخ

استقبل الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، وفد البنك الدولى لمشروعات محافظة كفر الشيخ، الذى ضم "يوشى وبرايم"، ممثلى البنك الدولى والمجموعة الاستشارية من البنك الدولى.

أكد محافظ كفر الشيخ تنفيذمشروعات المحافظة على مرحلتين، المرحلة الأولى بتكلفة 72 مليون جنية بـ7 قرى بمركزى كفر الشيخ وبيلا بقرى"الحلافى وأبو منيسى ودقميرة والرملة والاتحاد والسرايا والكوم الطويل"، مؤكدًا أن نسبة تنفيذ المشروع فى دقميرة والرملة 98% وقرية الكوم الطويل بنسبة 67%.

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محافظ كفر الشيخ أثناء اجتماعه مع وفد البنك الدولى

>وأضاف المحافظ، فى بيان له، أن المرحلة الثانية يتم تنفيذها بتكلفة 156 مليون جنيه، حيث تم بدء الأعمال فى 13 قرية بمركزى كفر الشيخ والرياض بالنظام المركزى بقرى "أريمون وحليس وكفر المنشا وأولاد علام" وبنظام اللا مركزى بقرى "السيد عطية والصنفاوى وعبد الحميد السيوفى وقرى خريجين 3، 5، 6 وقرى غابات 6، 7 وكوبرى الزاويا والحاج يوسف وأبو احمد وخضرة والدراملى".

وأشار إلى أنه طرح وترسيه الأعمال وبدء تنفيذ المشروع ما عدا مشروع قرية الدرملى وهو حاليًا فى مرحلة إعادة الطرح، كما يتم الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى بالنظام اللامركزى نهاية العام 2015 م، ومشروعات الصرف الصحى المركزى خلال 2016 م.

حضر اللقاء اللواء حسين الطاهر وكيل أول الوزارة السكرتير العام والمهندس مجدى عطا لله السكرتير العام المساعد والمهندس محمد مفتاح رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ والمهندس محمد منير رئيس وحدة تنفيذ مشروع piu بالشركة القابضة لمياه الشرب وممثلى البنك الدولى والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

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أعضاء وفد البنك الدولى



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جانب من الاجتماع



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محافظ كفر الشيخ يستمع لوفد البنك الدولى



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تحديد القرى التى سيصل لها الصرف الدولى