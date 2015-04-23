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تكريم كاتب مصري مغترب بمناسبة اختياره عضوًا باتحاد كتاب النمسا

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تكريم كاتب مصري مغترب بمناسبة اختياره عضوًا باتحاد كتاب النمسا تكريم كاتب مصري مغترب بمناسبة اختياره عضوًا باتحاد كتاب النمسا

السفير خالد شمعة سفير فى النمسا

نظم السفير خالد شمعة سفير مصر لدى النمسا والمنظمات الدولية في فيينا، أمسية أدبية تكريماً للكاتب المصري المغترب الأستاذ حسن بارود، بمناسبة اختياره عضواً باتحاد كتاب النمسا، كأول كاتب من أصل مصري ينضم لهذا الاتحاد، حيث تم خلال الأمسية قراءة واحدة من قصص الكاتب باللغتين العربية والألمانية.

أبرز السفير خالد شمعة خلال الأمسية أهمية الأدب في تحقيق التواصل بين الشعوب والثقافات، باعتباره مرآة تعكس واقع المشاعر والأحاسيس الإنسانية بغض النظر عن الانتماءات العرقية والجغرافية لشخصيات العمل الأدبي، كما أعرب عن سعادته لوجود كتاب مصريين في المهجر يكتبون بأكثر من لغة، الأمر الذي ييسر نقل رسالة الثقافة المصرية والعربية إلى القارئ الأجنبي.

حضر الاحتفالية عدد كبير من المثقفين النمساويين والمهتمين بالحوار الثقافي، بالإضافة إلى رئيس وعدد من أعضاء البيت العربي النمساوي للفنون والثقافة، وهو عبارة عن جمعية أهلية تهتم بتقديم الفنون والآداب العربية للمجتمع النمساوي. كما صاحب الأمسية عزف مقطوعات موسيقية من الفن المصري، وأعقب الانتهاء من قراءة القصة حوار بين الحاضرين والكاتب تناول تطور الأدب المصري المعاصر ودوره في التفاعل مع قضايا المجتمع.

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