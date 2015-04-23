الفريق محمود حجازي يلتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة السوداني

إلتقى الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق أول مصطفى عثمان عبيد سالم رئيس هيئة الأركان المشتركة السوداني والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً.

تناول اللقاء تطورات الأوضاع على الساحتين المحلية والإقليمية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية فى ظل الظروف والتحديات الحالية التى تمر بها المنطقة.

وأكد الفريق محمود حجازى على عمق الراوبط التاريخية الراسخة التى تربط بين شعوب وادى النيل معرباً عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التكامل والتعاون المشترك بين البلدين لتلبية طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين .

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة.