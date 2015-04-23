أخبار عاجلة

مساء dmc - عزاء شعبي لشاعر المقاومة الشعبية " الكابتن غزالي " -
مساء dmc - الرئيس السوداني خلال زيارته لأثيوبيا : التعاون الأمني بين البلدين لا سقف له -
مساء dmc - رامي رضوان يحاور السيناتور جون ماكين ... وأسامة كمال لـ جون ماكين " لن ننسى " -
مساء dmc - هاني توفيق : أمريكا ليس لها صديق دائم وهي من دمر أفغانستان واختلقت طالبان والقاعدة -
فنانات وقعن ضحايا للأخطاء الطبية.. إحداهن فقدت النطق وأخرى أصيبت بعاهة مستديمة -
يرفض البطولة المطلقة ويعتبر محمد سعد «رقم 1».. «حسن عبد الفتاح» في سطور -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي جون ماكين عضو مجلس الشيوخ قبل مغادرة واشنطن -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال ...يرد على من يقول ماذا بعد زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة -
تطعيم مليون و94 ألف طفل ضد الشلل في القليوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

الفريق محمود حجازي يلتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة السوداني

Google+ Print
الفريق محمود حجازي يلتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة السوداني الفريق محمود حجازي يلتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة السوداني

الفريق محمود حجازى يلتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة السوداني

إلتقى الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق أول مصطفى عثمان عبيد سالم رئيس هيئة الأركان المشتركة السوداني والوفد المرافق له الذى يزور حالياً.

تناول اللقاء تطورات الأوضاع على الساحتين المحلية والإقليمية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية فى ظل الظروف والتحديات الحالية التى تمر بها المنطقة.

وأكد الفريق محمود حجازى على عمق الراوبط التاريخية الراسخة التى تربط بين شعوب وادى النيل معرباً عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التكامل والتعاون المشترك بين البلدين لتلبية طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين .

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للبترول»: 2 مليون لتر سولار زيادة يومية لاستقبال موسم الحصاد

«مصر للبترول»: 2 مليون لتر سولار زيادة يومية لاستقبال موسم الحصاد

موجز أخبار مصراوي 6/4/2017

موجز أخبار مصراوي 6/4/2017

عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر

عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر