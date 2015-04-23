تكريم «الأبنودى» و«حداد» و «مكاوى» بختام مهرجان الطبول

يكرم مهرجان الطبول والفنون التراثية فى ختام ى فعاليات دورته الثالثة المقرر إقامتها فى الثامنة مساء (السبت) 25 إبريل على مسرح بئر يوسف بالقلعة، إسماء الشاعران عبد الرحمن الأبنودى وفؤاد حداد، وإسم الملحن سيد مكاوى، وراوى السيرة الهلالية سيد الضوى

> المهرجان يقام تحت رعاية الدكتور عبد الواحد النبوى وزير الثقافة،و ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة م. محمد أبو سعدة، يتضمن الختام عرض الورشة الدولية التى تضم جميع الفرق المشاركة بقيادة الفنان إنتصار عبد الفتاح.

> جدير بالذكر أن المهرجان الدولى للطبول بدأت فعالياته الأسبوع الماضى على “مسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين”، “قبة الغورى”، “ساحة الهناجر”، “شارع المعز”، “متحف الطفل”، “مكتبة الزوية الحمراء”، إضافة إلى قصرى ثقافة بنها وبهتيم، بمشاركة 22 دولة.