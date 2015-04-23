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«مصريون ضد الإرهاب» فى واشنطن لفضح ممارسات جماعات الإسلام السياسى أمام الكونجرس

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«مصريون ضد الإرهاب» فى واشنطن لفضح ممارسات جماعات الإسلام السياسى أمام الكونجرس «مصريون ضد الإرهاب» فى واشنطن لفضح ممارسات جماعات الإسلام السياسى أمام الكونجرس

حملة “مصريون ضد الإرهاب”

عقدت حملة “مصريون ضد الإرهاب” اجتماعًا، أمس، برئاسة أسامة النجار مؤسس الحملة وحضور أعضاء الحملة وهم السفير محمد أنيس والدكتور مصطفى هديب المنسق العام الدولى فى واشنطن للحملة والشيخ مظهر شاهين الأمين العام والمتحدث الرسمى للحملة والفنانة يسرا وأمانى عبد الرازق المنسق العام للحملة .

وقررت الحملة تنظيم زيارة للعاصمة الأمريكية واشنطن لعرض التجربة المصرية فى مكافحة الإرهاب ومحاولات زعزعة الاستقرار فى والمنطقة العربية فى مخطط يستهدف تقسيم الدول العربية إلى دويلات صغيرة باستخدام السلاح والإرهاب وتصطحب الحملة شرائط ومستندات لخرائط تثبت إرهاب جماعات الإسلام السياسي لتوثيق جرائمهم ضد الشعوب العربية والتى تتنافى مع صحيح الدين الإسلامى الذى يدعو إلى التسامح ونبذ العنف.

يتضمن برنامج الحملة لقاءات مع نخبة من أعضاء الكونجرس الأمريكي خاصة أعضاء لجنتى العلاقات الخارجية والدينية والشرق الأوسط لتوضيح الرؤية والمواقف المصرية والعربية للتصدى للإرهاب الذى يضرب كل دول العالم بلا استثناء وكذلك اجتماع آخر بوزير الخارجية جون كيرى وقادة حزب الجمهورى والديمقراطي لتأكيد رفض الشعب المصرى التدخلات الخارجية فى الشأن الداخلى خاصة الدور المشبوه لبعض الدول فى المنطقة التى تساعد وتدعم هذه الجماعات بالسلاح والإعلام.

وستعرض الحملة الدور الوطنى للقوات المسلحة والشرطة فى التصدى للجرائم الإرهابية وتضحياتهم الباهظة من أجل عودة الاستقرار وانحيازهما للشعب إبان ثورتى 25 يناير و 30 يونيو.

 

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