بالأسماء… إخلاء سبيل 6 طلاب إخوان حرصًا على مستقبلهم ووضعهم تحت المراقبة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، إخلاء سبيل 6 من طلاب جماعة الإخوان الإرهابية بجامعة الأزهر، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 15 يوما، وذلك خوفا على مستقبلهم الدراسى، لقيامهم بالتظاهر وقطع الطريق أمام الجامعة.

والمتهمون هم عبد الله سعد على وأحمد محمد على ومحمد هاشم السيد وعبد الله إمام متولى ومحمد السيد عبد اللطيف وطلحة إسماعيل محمد.

ووجهت النيابة إلى المتهمين عدة اتهامات، من بينها إثارة الشغب والبلطجة والتجمهر والانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام ومقاومة السلطات والتظاهر دون تصريح وقطع الطريق.

كان العشرات من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، تظاهروا أمام جامعة الأزهر، وقاموا بترديد هتافات معادية لقوات الشرطة والجيش، كما قاموا بقطع الطريق وإشعال الشماريخ وإطارات السيارات.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 2238 لسنة 2015، وتمت إحالتهم إلى النيابة لتولى التحقيق.