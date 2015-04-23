بالصور.. البابا تواضروس يشارك فى مؤتمر “أتذكر وأطالب” بمناسبة مئوية مذابح الأرمن

ألقى البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كلمة قال فيها “إن الكنيسة القبطية تتذكر المليون ونصف شهيد الذين حفظت دماؤهم الإيمان المستقيم”.

وأضاف البابا – في كلمته فى مؤتمر “أتذكر وأطالب” والذى أقيم بالعاصمة الأرمينية يريفان بمناسبة مرور مائة عام على مذابح الإبادة الجماعية للأرمن – أن هذا العدد الهائل من الشهداء إنما علامة على قوة الكنيسة التي قدمت للسماء شهداء أبرار وهو ما يذكرنا جميعا بالأبدية والخلود ويجعلنا نشتاق أكثر للسماء ، ونطلب شفاعتهم وصلواتهم لتسندنا في طريق جهادنا ولنكمل أيام عمرنا في مخافة ورضي الله.

هذا وكان على رأس الحضور في المؤتمر الرئيس الأرميني سيرجي ورئيس الوزراء ورجال الدولة وكذلك قداسة البابا تواضروس الثاني والآباء البطاركة رؤساء الكنائس السريانية والموارنة وصربيا وتشيكوسلوفاكيا والأرمن الكاثوليك وبطريرك الكنيسة الهندية الارثوذكسية الذين يزورون أرمينيا حاليا وقد استقبلوا جميعا إستقبالا حافلا .

كما ألقيت عدة كلمات منها كلمة البطريرك مار أفرام الثاني بطريرك السريان الأرثوذكس وغبطة البطريرك بشارة الراعي بطريرك الكنيسة الأنطاكية المارونية وكذلك رئيس أساقفة بطرسبرج نائبا عن البطريرك كيريل بطريرك روسيا.

واستمع البابا تواضروس والآباء البطاركة إلي شرح تفصيلي بالصور والبانوراما والوثائق حول مذبحة الأرمن خلال زياراتهم لمتحف أرمينيا التاريخي في العاصمة يريفان عقب انتهاء أعمال المؤتمر الدولي.