خبير لـ ONA: الحكومة مطالبة بمزيد من الشفافية في مشروعات الإسكان الاجتماعي

طالب الخبير الاقتصادي أحمد خزيم الحكومة بضرورة وجود نوع من الشفافية والإفصاح بالمعلومات حول مشروع الاسكان الاجتماعي للحكومة وما إذا كان يشمل الوحدات السكنية التي تقوم بتنفيذها الجهات المختلفة وكذلك التي ستتم في مشروع العاصمة الجديدة ومدينة الإسماعيلية الجديدة مشيراً إلى أن عمليات التنسيب للتكاليف والوحدات المنفذة والتي أعلن عنها وزير الإسكان تشير إلى أن مشروع طويل الآجل وسيأخذ وقتاً طويلاً منتقداً عدم وضوح مصادر تمويل ميزانية المشروع في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة العامة للدولة من العجز.

وعلق قائلاً في تصريحات لوكالة أنباء ONA أنه لايجب تضخيم الامال فيما يخص قطاع الإسكان، والإعلان عن أن مشروع الإسكان الاجتماعي هو الأضخم ويستهدف مليون وحدة ولم يتم تحديد مصادر تمويل المشروع وعدد سنوات تنفيذه كما لم يحدد كيف تم احتساب التكلفة الاستثمارية البالغة 150 مليار جنيه وماهي مصادر الإنفاق في موازنة الجميع يعلم أنه تعاني من عجز شديد مرحل لعدة سنوات قادمة ويتم الاستدانة شبه الإسبوعية بأذون الخزانة لتمويل هذا العجز وهو ما لا يتناسب مع ما تم تداوله من أرقام بخصوص المشروع.

وأضاف أن مراحل تنفيذ المشروع والاعتمادات المالية له في ظل ما يعانيه المقاولون في التعامل مع الشركات المصرية وعلى رأسها المقاولون العرب في عدم وجود دفعات مالية من مستحقاتهم للعمليات الجارية حالياً، مؤكدًا امتلاكه لدلائل تخص أكثر من واقعة تجاوزت فيها المبالغ المستحقة للمقاولون تم تنفيذ أعمال كثيرة مقابله ولم تسدد بعد، فكيف يأتي ذلك مع ما يعلن عنه من مشروعات بهذا الحجم وهذه التكلفة المرتفعة، متابعاً أن من الناحية الاقتصادية فتكلفة المشروع إجمالياً تنسب على عدد السنين التي يتم التنفيذ فيها .