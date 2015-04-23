ريال مدريد يستعيد 3 لاعبين من 4 في نصف نهائي دوري الأبطال

خلال نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، يستعيد ريال مدريد 3 من أصل 4 لاعبين غابوا عن الفريق أمام أتليتكو مدريد.

تغيب لوكا مودريتش ومارسيلو وجاريث بيل وكريم بنزيمة عن فوز ريال مدريد على ضيفه أتليتكو 1-0 في إياب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

ولعب سيرخيو راموس وفابيو كوينتراو وجيمس رودريجز وخافيير هرنانديز في تشكيل الميرنجي مكان من غابوا.

لكن بحسب صحيفة ماركا، فإن الجهاز الطبي لريال مدريد يملك أملا كبيرا في أن يستعيد خدمات جاريث بيل وبنزيمة في نصف النهائي 6 مايو المقبل.

مارسيلو سيعود لأنه تغيب فقط بسبب الإيقاف، لكن مودريتش لازال غيابه ممتدا ولن يلحق بنصف النهائي سواء جولة الذهاب أو الإياب.